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13 березня 2020, пʼятниця, 19:58 28
Політика 2020-03-13T21:15:03+02:00
Українські Новини
Вакарчука підозрюють у відмиванні мільйонних гонорарів через Віргінські острови, - ЗМІ

Вакарчука підозрюють у відмиванні мільйонних гонорарів через Віргінські острови, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Святослав Вакарчук, Корупція, відмивання грошей

У ЗМІ потрапила витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, яка свідчить про відкрите кримінальне провадження проти колишнього лідера партії "Голос", народного депутата Верховної Ради і музиканта Святослава Вакарчука. Про це повідомляє "Страна".

щодо Вакарчука буде проведено розслідування щодо можливого приховування їм гонорарів від концертної діяльності гурту "Океан Ельзи", в якій Вакарчук виступав в якості фронтмена.

Дане виробництво Головне слідче управління фінансових розслідувань Госфискальной служби відкрило за заявою юриста Андрія Портнова, який сьогодні вже повідомляв про це.

В документі наведені обставини можливого правопорушення:

"Згідно зі зверненням Портнова А. В. від 12.03.2020, народний депутат Вакарчук С. В. (В минулому, член музичної групи "Океан Ельзи"), будучи уповноваженою на виконання функцій держави, та обіймаючи посаду, яка передбачає заняття відповідального або особливо відповідального положення, 13 лютого 2020, за повідомленням НАПК про суттєві зміни в майновому стані, шляхом маскування доходів при проведенні фінансово-господарських операцій і здійсненні угод, під виглядом "виплати гонорару артисту" за минулі періоди (2016-2017 рр..) від "Amber Production AG" (Швейцарія), отримав 12,9 млн грн, тобто здійснив легалізацію (відмивання) доходів в особливо великих розмірах. Крім того, при здійсненні діяльності, пов'язаної з естрадними виступами музичної групи "Океан Ельзи", за кордоном у період 2015 року, отримував гонорари на рахунку "Krim Associates S. A." (Британські Віргінські острови)".

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, про відкритій кримінальній справі проти Святослава Вакарчука. Фото: КраїнаВитяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, про відкритій кримінальній справі проти Святослава Вакарчука. Фото: Країна

Нагадаємо, скандал навколо Вакарчука розгорівся після того, як Портнов оприлюднив документи, які підтверджують, що на той момент ще лідер партії "Голос" приховував українського бюджету доходи від закордонних концертів за допомогою офшорних компаній і швейцарського банку.

Як повідомляли ЗМІ, Вакарчук задекларував 13 млн гривень гонорару від концертів "Океан Ельзи".

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