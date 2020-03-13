Ексгубернатор Миколаївщини Круглов приєднався до партії "Наш край"

Колишній голова Миколаївської обласної державної адміністрації (2010-2014 роки) Микола Круглов вступив у політичну партію "Наш край".

Про це повідомила пресслужба партії.

За словами голови фракції партії "Наш край" у Миколаївській обласній раді Юрія Кормишкіна, партія активно готується до майбутніх місцевих виборів.

"Миколаївська обласна організація партії "Наш край" активно готується до майбутніх місцевих виборів. Ми зміцнюємо свої позиції і підсилюємо команду. Відсьогодні разом з "Нашим краєм" в Миколаївській області буде працювати шановний мною і жителями регіону людина, досвідчений господарник, колишній губернатор Миколаївської області Микола Круглов. У мене вже є досвід співпраці з Миколою Петровичем, він досить багато зробив для розвитку Миколаївщини, і я радий, що наша команда поповнюється справжніми професіоналами", – зазначив Кормишкін.

Як відомо, на виборах в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) 22 грудня 2019 року "Наш край" увійшла до трійку лідерів та стала першої за партійними списками.