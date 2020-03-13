Проти Вакарчука відкрили кримінальну справу за ухилення від сплати податків, – Портнов

Юрист Андрій Портнов повідомив, що Державна фіскальна служба (ДФС) України зареєструвала кримінальне провадження та почала розслідування щодо народного депутата від фракції "Голос" Святослава Вакарчука.

Про це Портнов заявив в своєму телеграм-каналі, уточнивши, що провадження відкрито за його заявою.

"Будуть розслідувані обставини отримання фігурантом 13 млн (гривень) від швейцарської компанії нібито за концерти минулих років. Також будуть перевірені слідчим шляхом його транзакції на швейцарські рахунки офшору з Британських Віргінських островів. Розслідування проводиться за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України - відмивання (легалізація) грошових коштів в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Фото: telegram.org

Нагадаємо, скандал навколо Вакарчука розгорівся після того, як Портнов оприлюднив документи, які підтверджують, що на той момент ще лідер партії "Голос" приховував від українського бюджету доходи від закордонних концертів за допомогою офшорних компаній і швейцарського банку.

Як повідомляли ЗМІ, Вакарчук задекларував 13 млн гривень гонорару від концертів "Океан Ельзи".