ХТЗ Ярославського відзвітував про зростання бізнес-показників 2019 рік, і оприлюднив плани на 2020-й

ХТЗ Ярославського відзвітував про зростання бізнес-показників за 2019 рік, і оприлюднив плани на 2020-й

Харківський тракторний завод (ХТЗ), що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, продемонстрував зростання всіх бізнес-показників за підсумками 2019 року.

Як повідомили ЗМІ з посиланням на пресслужбу ХТЗ, в минулому році тут зробили 585 одиниць техніки - це на 12% більше, ніж роком раніше, а кількість реалізованих тракторів різних модифікацій становила 638 ​​одиниць - це на 16% більше ніж показник 2018 року.

Виручка ХТЗ, виведеного з кризи Олександром Ярославським, за підсумками 2019 року зросла на 22% порівняно з попереднім роком, і становила майже 800 млн грн. У 2020 році лідер українського сільгоспмашинобудування планує збільшити обсяги виробництва на 10% порівняно з 2019 роком, а виручку - на 20%.

"У компанії зазначають, що минулий рік став для підприємства роком інтенсивного оновлення і модернізації. На заводі поступово проводять реновацію цехів, закуповують і апробують нове сучасне обладнання. Була встановлена ​​нова лінія хіміко-термічної обробки металів від компанії Ipsen (США, Німеччина), що значно підвищило якість термічної обробки деталей, а в поточному році вже запущено в роботу нову ділянку механічної обробки деталей ", - пишуть ЗМІ з посиланням на дані ХТЗ.

Істотне оновлення заводу, де тепер використовується передове технологічне обладнання німецького, японського та американського виробництва, дозволило конструкторському бюро ХТЗ запропонувати покупцям нові рішення, а також істотно осучаснити техніку свого виробництва: оновлення отримали моделі гусеничного трактора ХТЗ-181.22, колісного ХТЗ-150К-09.172. 10 і ХТЗ-248К.20.

За даними Харківського тракторного заводу, основними покупцями його техніки залишаються українські аграрії. Але підприємство докладає зусиль для розширення географії поставок в країни ближнього і далекого зарубіжжя. Зараз сільгоспмашини виробництва ХТЗ Ярославського поставляються в такі країни як Болгарія, Молдова, Казахстан, Грузія, Литва, Румунія, Нова Зеландія і Сінгапур.

Модернізація виробництва, а також використання інноваційних технологій в сфері енергозбереження дозволило підприємству істотно підвищити свою енергоефективність і знизити енерговитрати. Як повідомили в пресслужбі Харківського тракторного заводу, тут вдалося досягти зниження споживання електроенергії на 20%, а газу - в два рази.

Харківський тракторний завод - єдиний в країнах колишнього СНД виробник колісних і гусеничних тракторів. Це найбільше машинобудівне підприємство України, що веде свою історію з 1930 року, було придбано групою DCH бізнесмена Олександра Ярославського в 2016 році. До моменту зміни власника завод перебував в стані затяжної кризи. Однак завдяки активності та інвестиціям Олександра Ярославського підприємство змогло відновити роботу, усунути заборгованість за зарплатами, відновити прибуткову діяльність та презентувати сучасний модельний ряд модернізованої техніки.

Інвестпортфель DCH включає активи в таких галузях як будівництво і девелопмент (мережа ТРЦ Караван Megastorе в Києві, Харкові та Дніпрі, готель Kharkiv Palace, ЖК Воздвиженка), фінанси (страхова компанія ІНГО), промисловість (ХТЗ, рудник Суха Балка, Дніпровський метзавод), транспорт (міжнародний аеропорт Харків), спорт (регбійний клуб Олімп). У жовтні 2019 року Ярославський заявив про готовність групи інвестувати в створення аеровокзального комплексу міжнародного аеропорту "Дніпро", про готовність брати участь в приватизації заводу Електроважмаш і Харківобленерго, а також про наміри взяти участь в проектах з модернізації дорожньої інфраструктури.