підписатися на розсилку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
13 березня 2020, пʼятниця, 13:55 143
Вибори 2020-03-13T14:15:02+02:00
Українські Новини
КВУ застерігає від спроб зриву виборів у 179 окрузі

КВУ застерігає від спроб зриву виборів у 179 окрузі

Петро Стуженко
КВУ, Комітет виборців України, Виборчий округ №179
Комітет виборців України. Фото: cvu.org.ua
Комітет виборців України. Фото: cvu.org.ua

Комітет виборців України (КВУ) наголошує, що згідно з вимогами діючого законодавства немає правових підстав для перенесення дати виборів у 179 окрузі, та закликає неухильно дотримуватися рекомендацій ЦВК і організовувати виборчий процес у відповідності до вимог Конституції та законів України.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному веб-сайті організації.

За інформацією Комітету виборців України, у 179 окрузі на Харківщині за підтримки одного з кандидатів фактично розпочато кампанію зі зриву виборів. Зокрема, опубліковано звернення до Президента з проханням перенести дату виборів у зв’язку з введенням в Україні карантину.

"КВУ наголошує, що згідно з вимогами діючого законодавства (положення ст. 38, 64, 69 Конституції України) наразі немає правових підстав для перенесення дати виборів у 179 окрузі і закликає неухильно дотримуватися рекомендацій ЦВК та організовувати виборчий процес у відповідності до вимог Конституції та законів України", – йдеться у заяві.

Комітет виборців України нагадав, що відповідно до Конституції конституційне право громадян України обирати та бути обраними до органів державної влади може бути обмежене лише в разі надзвичайного чи воєнного стану.

Разом з тим, у КВУ зазначили, що зараз активно поширюється маніпулятивна інформація щодо нібито неможливості проведення проміжних виборів народного депутата у зв’язку із коронавірусом.

"З огляду на це КВУ звертає увагу на Постанову ЦВК від 12 березня, якою Центрвиборчком визначив перелік заходів, які необхідно вжити для убезпечення кандидатів, виборців, членів комісії від поширення коронавірусу та проведення виборів у відповідності до чинного законодавства", – наголосили автори заяви.

У КВУ наголосили, що ЦВК звернулась до Харківської обласної державної адміністрації щодо надання ДВК інформаційних матеріалів з профілактики інфікування коронавірусом, організації дезінфекції приміщень для голосування, забезпечення членів виборчих комісій індивідуальними засобами захисту, антисептичними засобами та засобами термометрії. Для виборців планується забезпечити наявність антисептичних засобів перед приміщеннями для голосування.

Більше новин про: КВУ Комітет виборців України Виборчий округ №179

У підконтрольній "ДНР" Горлівці зафіксували 12 випадків коронавірусу. Режим пропуску на КПВВ змінять
Жінку з коронавірусом підключили до апарату вентиляції легенів
Новини
Українським будівельникам роздадуть маски, антисептики та термометри 14:02 Прес-реліз
Бойко хоче, щоб Україна дозволила громадянам не платити за комуналку і кредити на житло через карантин 13:59
КВУ застерігає від спроб зриву виборів у 179 окрузі 13:55
Стартував 3-й сезон проекту "Екошкола", який поширено на всю Україну 13:55 Прес-реліз
Шокін знову може стати генпрокурором, - адвокат 13:50
більше новин
У Польщі трапилася перша смерть від коронавіруса: померла жінка 14:36
Дороги пропонували укладати тротуарною плиткою, - "Укравтодор" про критику тендерної методички 10:31
Співробітники птахофабрики "Курганський бройлер" працюють в небезпечних умовах, - ексдиректор 13:21
Кандидат в нардепи звернулася до Президента із закликом перенести вибори на 179 окрузі через коронавірус 10:59
Битва за аліменти в Одесі: дружина і теща спробували відправити чоловіка за ґрати, щоб "вибити" гроші 13:55
більше новин
В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу 19:03
Сьогодні НБУ продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні 21:48
На коронавірус перевіряють ще одного українця, що приїхав з Європи 12:45
У Польщі трапилася перша смерть від коронавіруса: померла жінка 14:36
Карта коронавірусу. Скріншот: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом досягла 124 тис. Дані на 12 березня 08:40
більше новин
РНБО розгляне в п'ятницю закриття кордонів і авіасполучення з низкою країн, - Зеленський
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok