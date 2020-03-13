Бойко хоче, щоб Україна дозволила громадянам не платити за комуналку і кредити на житло через карантин

"Влада зобов'язана надати соціальний захист людям на період карантину". Про це заявив Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, коментуючи запровадження Кабінетом міністрів з 12 березня по 3 квітня по всій території України карантину, інформує портал zagittya.com.ua.

За словами Юрія Бойка, запровадження карантину з 12 березня є несистемним і непідготовленим.

"На сьогодні ми отримали нову хвилю паніки. Діти не пішли до шкіл, садочків, батьки у невпевненості щодо роботи своїх підприємств на цей час. Крім посіяної паніки серед громадян України, дієвих заходів від влади на сьогодні ми не бачимо, а в медичній галузі триває хаос через медреформу", - зазначив він.

При цьому багато людей змушені залишатися вдома в неоплачуваних відпустках, а низка підприємств змушені припинити роботу.

Тому владі необхідно сконцентруватися на прийнятті рішень, необхідних для забезпечення безпеки громадян, їхнього соціального захисту та порятунку національної економіки від катастрофічних наслідків пандемії.

"Для цього необхідно:

- відстрочити оплату комунальних послуг, погашення іпотеки для сімей, що залишилися без доходів через кризу і запровадження карантинних заходів. Збільшити фінансування системи субсидій і повернути критерії для їх отримання, що діяли до травня 2018 р.;

- збільшити фінансування програм зайнятості для осіб, які втратили роботу через карантин і кризу;

- провести справедливу індексацію пенсій вже в квітні, а не вересні, що само собою буде антикризовим заходом для підтримки пенсіонерів;

- забезпечити державне регулювання цін на соціально значущі товари, перш за все, продовольство, медпрепарати для недопущення необґрунтованого зростання цін і зловживання монопольним становищем, в тому числі використовуючи ресурси Держрезерву;

- забезпечити обов'язкову виплату відпускних працівникам бюджетних організацій, в т.ч. педагогам та іншим категоріям, в разі їх відправки у відпустку через карантин; рекомендувати приватним компаніям дотримуватися такого ж принципу щодо найманих працівників;

- встановити додаткову оплату задіяному медичному персоналу, забезпечити їхній повноцінний захист", - підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Опозиційна платформа - За життя вимагає проведення позачергової сесії парламенту для внесення відповідних змін до Державного бюджету на 2020 рік.