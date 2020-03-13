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13 березня 2020, пʼятниця, 13:30 168
Медицина 2020-03-13T13:35:52+02:00
Українські Новини
"Дарниця" завершила 8 клінічних досліджень нових препаратів

"Дарниця" завершила 8 клінічних досліджень нових препаратів

Петро Стуженко
ліки, Дарниця, Клінічні випробування, Фармкомпанія
Фармкомпанія
Фармкомпанія "Дарниця". Фото: прес-служба

Фармацевтична компанія "Дарниця" в 2019 році завершила 8 клінічних досліджень нових лікарських засобів, у тому числі 4 – з доведення біоеквівалентності.

Як повідомила компанія, для проведення досліджень з біоеквівалентності "Дарниця" залучила одну з провідних біоаналітичних лабораторій Європейського Союзу, а клінічну частину досліджень проводила в Україні.

Клінічні дослідження – це підтвердження ефективності та безпеки нових лікарських засобів. Вони є невід'ємним етапом розробки препаратів, який передує його реєстрації та широкому медичному застосуванню. За даними Державного експертного центру МОЗ України, станом на 10 березня 2020 року в Україні розпочато 487 клінічних випробувань. Основні напрями, за якими ведуться дослідження, онкологія, гастроентерологія, неврологія, ревматологія, ендокринологія.

"Дарниця" також нагадала, що результати дослідження біоеквівалентності лікарського засобу "Тіара Тріо" для лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією були представлені на 28-му Європейському конгресі з артеріальної гіпертензії та профілактики серцево-судинних захворювань. Всього в 2019 році Дарниця представила 9 нових брендів в кардіологічному, неврологічному та інших терапевтичних класах. Зараз на різних стадіях проектів по розробці знаходяться 62 нових лікарських засоби.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%. Бенефіціари "Дарниці" – сім'я Загорій.

В 2019 році "Дарниця" провела ребрендинг та оновила дизайн упаковки безрецептурних лікарських засобів. Зміни відображають нові стратегічні цілі компанії, серед яких – діджіталізація, лідерство в складних генеричних препаратів та створення міжнародного фармацевтичного бренду.

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