Якщо не перенести вибори на 179-му окрузі, Харківська область стане новим осередком коронавірусу в Європі, - Сазонов

Якщо не перенести вибори на 179-му окрузі, Харківська область стане новим осередком коронавірусу в Європі, - С

Не дивлячись на всеукраїнський карантин через загрозу поширення коронавірусу, 15 березня на 179-му окрузі в Харківській області заплановано проведення довиборів до парламенту. Якщо вибори не перенести, регіон може стати новим осередком захворювання в Європі.

Про це пише в блозі для Цензор.Нет журналіст Кирило Сазонов.

Як відомо, на найближчу неділю 15 березня заплановані довибори на 179 мажоритарному окрузі в Харківській області з кількістю виборців понад 150 тисяч осіб.

На думку Сазонова, виборчі дільниці стануть ідеальними інкубаторами коронавірусу для величезного числа людей. Адже в районах, особливо в сільській місцевості, це як правило старі школи, дитсадки чи клуби, де провести будь-яку антивірусну обробку просто неможливо.

"А хто є найбільш дисциплінованою групою виборців в Україні? Правильно, пенсіонери. Хто за статистикою найбільш уразливі перед коронавірусом? Люди похилого віку. Саме в цій групі найвищий показник смертності від нового вірусу", - зазначив журналіст.

Журналіст нагадав, що за даними ВООЗ, кожен десятий хворий вимагає госпіталізації на кілька тижнів, практично всім потрібен кисень.

"Лікарні країн, що стали вогнищами, переповнені. У італійському регіоні Ломбардії з найбільш розвиненою системою охорони здоров'я, інтенсивну терапію проводять в коридорах лікарень, операційних, встановлюють наметові містечка, щоб впоратися з напливом хворих", - зазначає Сазонов.

Сазонов впевнений, в ситуації, що склалася необхідно, щоб в Україні обмеження, що торкнулися шкіл, садків, вищих навчальних закладів, розважальної сфери, були повноцінними, а карантин - дійсним інструментом стримування пандемії і захисту для всіх. У тому числі і для всіх учасників виборчого процесу в Харківській області.

"Якщо карантин не торкнеться виборів, можна з упевненістю стверджувати, що після 15 березня Харківська область може стати новим осередком коронавірусу в Європі", - підсумував Сазонов.