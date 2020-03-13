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13 березня 2020, пʼятниця, 10:15 13
Суспільство 2020-03-13T11:15:02+02:00
Українські Новини
Суд призупинив рішення Київради відзначати дні народження людей, пов'язаних з нацизмом, - Портнов

Суд призупинив рішення Київради відзначати дні народження людей, пов'язаних з нацизмом, - Портнов

Тетяна Зотова
Суд, Нацизм, Київрада, Портнов Андрій, постанова
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/andrey.portnov
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/andrey.portnov

Адміністративний суд задовольнив позов юриста і громадського діяча Андрія Портнова, згідно з яким було потрібно зупинити рішення Київської міської ради про святкування дат людей, пов'язаних з нацизмом в Україні.

Про це сам Портнов написав в своєму телеграм-каналі.

"Друзі, інформую, що за моїм позовом адміністративний суд зупинив сьогодні рішення Київради про відзначення пам'ятних дат причетних до Голокосту і співпраці з нацистським режимом злочинців", - повідомив юрист.

Портнов додав, що більше подробиць у цій справі він повідомить пізніше.

Скріншот: Андрій Портнов в телеграм

Нагадаємо, що нещодавно Київрада прийняла постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв. У ній виявилося багато спірних історичних особистостей: помічники нацистських лідерів і їх колаборанти, антисеміти і лояльні гітлерівцям українські політичні діячі.

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