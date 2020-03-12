У скандальному конкурсі в Одеському облздраві бере участь фейковий "проректор" ОНМедУ Данильченко, – ЗМІ

В числі претендентів на посаду заступника директора департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації виявилася фейковий "проректор Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) з науково-педагогічної роботи Лілія Данильченко. Конкурс проводить Національне агентство з питань державної служби. Переможець займе посаду заступника голови обласного управління охорони здоров'я з питань реформування системи охорони здоров'я.

Про це повідомило інтернет-видання "Вести".

Конкурс розпочався зі скандалу: голова конкурсної комісії Галина Савченко відмовилася назвати імена претендентів та етапи проведення конкурсу. Більше того, Савченко вимагала від присутніх громадських діячів і представників ЗМІ покинути приміщення. Журналістам вдалося залишитися на відкритому за законом засіданні лише на підставі письмових заяв. Єдина, кому було дозволено бути присутнім з представників громадськості, - скандальна активістка Ірина Потоцька, яка фігурувала в рейдерських захопленнях Одеського медуніверситету в 2018-2019 роках.

У першому етапі відбору - тестуванні - брали участь 4 кандидатів із 6, які подали заяви. У їх числі й Лілія Данильченко, яка назвалася проректором ОНМедУ з науково-педагогічної роботи. Раніше вона очолювала одну з університетських клінік - Багатопрофільний медичний центр на вул. Пастера. У 2018 році ставлениця Уляни Супрун, самопроголошена виконуюча обов'язки ректора ОНМедУ Владлена Дубініна "призначила" Данильченко проректором.

27 вересня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав призначення Дубініної незаконними та призупинив дію відповідного указу Міністерства охорони здоров'я України. В результаті всі укази й розпорядження так званого "в. о. ректора" були позбавлені законної сили. На даний час Лілія Данильченко перебуває в декретній відпустці з догляду за онучкою.

Всупереч цьому вона пройшла тестування та була допущена до наступних етапів відбору, на яких кандидати повинні були справитися з рішенням "ситуаційних завдань" і пройти співбесіду з членами конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії відмовилася повідомити підсумки відбору, посилаючись на те, що остаточне рішення буде прийнято після особистої (закритої) співбесіди з виконуючим обов'язки директора департаменту охорони здоров'я.