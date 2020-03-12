Нападник на Сивоху був кандидатом в нардепи від "Свободи"

Співробітники Національної плиции України за допомогою відеозаписів встановили особу людини, яка завдала удар ногою з натовпу раднику секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергію Сивосі під час зриву презентації Національної платформи примирення та єдності.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

За даними правоохоронців, напад здійснив Юрій Капля, йому 31 рік і на позачергових парламентських виборах він був кандидатом в народні депутати по мажоритарному виборчому округу №203 від політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Крапля програв вибори та зараз, судячи з усього, промишляє участю в подібних провокаціях. На виборах він позначав себе як безпартійного та директора компанії "Аквілон".

Зазначимо, серед 17 затриманих "азовців", яких під прикриттям цілого автобуси зі спецназом доставили в Печерське управління поліції м. Києва, потенційного підозрюваного в нападі на Сивоху - Юрія Каплі, не було. Проте у затриманих виявлена при собі нагородна вогнепальна зброя.

За даними видання, на активних учасників зриву презентації Сивохи готуються административні протоколи за дрібне хуліганство. Після складання адмінпротоколів поліція має намір розпустити їх по домівках. Що стосується потенційного підозрюваного - Юрія Каплі, то зараз слідство вирішує, чи буде пред'явлена підозра за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, у Києві пройшла офіційна презентація Національної платформи примирення та єдності з Донбасом. Захід зірвали націоналісти, які також напали на Сергія Сивоху.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала націоналістів, які зірвали презентацію Нацплатформи примирення та єдності.