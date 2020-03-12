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12 березня 2020, четвер, 15:55 161
Кабмін 2020-03-12T16:15:02+02:00
Українські Новини
Мінекономіки планує посилити боротьбу з нелегальним обігом тютюну

Мінекономіки планує посилити боротьбу з нелегальним обігом тютюну

Павло Твердохліб
Укртютюн, Тютюн, Мінекономіки, Тютюнові вироби
Сигарети. Фото: pl.com.ua
Сигарети. Фото: pl.com.ua

11 березня відбулося засідання робочої групи при Міністерстві економіки щодо виконання положень Меморандуму про наміри для забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів і підтримки конкурентного середовища для всіх його учасників.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

У роботі групи взяли участь заступник міністра економіки Світлана Панаиотиди, представники Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, народні депутати, представники тютюнових компаній.

Як заявила заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді, зараз надзвичайно зростає актуальність впровадження виробниками тютюнових виробів дієвих механізмів виявлення недобросовісних контрагентів.

Також учасники робочої групи велику увагу приділили питанню формування більш прогнозованою податкової та акцизної політики, що є запорукою більш прозорих правил гри на тютюновому ринку.

"Не має бути різкого підвищення акцизів - відразу в 4 рази, як запропоновано, наприклад, для систем електронного нагрівання тютюну. Тим більше, що такі системи вважаються більш безпечними порівняно із звичайними сигаретами. Це вдарить у тому числі по малому і середньому бізнесу, для якого 80% продажів - це тютюнова продукція", - пояснив представник Національної організації роздрібної торгівлі Микола Ганул.

Він запропонував замість підвищення акцизів на ТВЕНи (тютюновмісні вироби для електричного нагрівання) в 4 рази, як це передбачено у прийнятому сумновідомому законі №1210 - запровадити перехідний період на кілька років, аби бізнес - у т.ч. малий бізнес зміг адаптуватися.

Схожої позиції дотримуються й в асоціації "Укртютюн". Асоціація у своєму офіційному листі від 20 лютого 2020 року в Мінекономіки та Міністерства фінансів запропонувала план поступового підвищення акцизних ставок на ТВЕНи. Зокрема, з 2021 по 2025 роки - на 35% щорічно та з 2026 по 2030 роки - на 10% щорічно.

За підрахунками Асоціації "Укртютюн", такий план підвищення акцизів на ТВЕНи вже в 2021 році збільшить надходження до державного бюджету на 1 млрд гривень, у порівнянні із запланованим на 2020 рік.

Водночас, у разі згаданого суттєвого підвищення акцизів на ТВЕНи - в 4 рази, їхня ціна в Україні стане вищою ніж в Молдові (різниця в ціні за 1 короб ТВЕНів порівняно з прогнозованою новою ціною в Україні - 670 доларів), Білорусі (різниця - 750 доларів), Росії (540 доларів).

Аби запобігти додатковій тінізації тютюнового ринку, пропозиції щодо плану поступового підвищення акцизів на ТВЕНи будуть передані на розгляд до Кабінету Міністрів України, а також до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

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