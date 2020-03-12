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12 березня 2020, четвер, 15:49 288
Суспільство 2020-03-12T16:45:02+02:00
Українські Новини
Жителі аварійних будинків вимагали під КМДА не блокувати їх переїзд в нові квартири

Жителі аварійних будинків вимагали під КМДА не блокувати їх переїзд в нові квартири

Ярина Вацяк

Жителі старих будинків на вулиці Макарівській та Академіка Ромоданова вийшли під столичну мерію з вимогою не заважати їх переселенню з аварійних будинків у нові квартири. Вони заявляють, що проект під загрозою через діяльність політиків-популістів.

"Будинки на вулиці Макарівській та Академіка Ромоданова булизведені у 50-60х роках, на сьогодні в них повністю зносилися інженерні комунікації, жодного разу не проводився капітальний ремонт. Вони знаходяться, фактично, в аварійному стані, у стінах і стелі величезні тріщини, шматки фасаду падають на голови людей. Нам доводиться все робити за свій рахунок - ремонтувати каналізацію, електромережі, дах, фасади, а також прибирати територію. Більш того, згідно зі звітом ДП НДІБК ("Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" - ред.), наші будинки вже мають "ненормативний крен". Тобто існує реальна загроза життю людей. Ми зверталися до різних інстанцій та органів влади, але отримували лише відписки. Рік тому нам запропонували обмін нашого житла на нові квартири з ремонтом в сучасному житловому комплексі, який будує поряд компанія "Інтергал-Буд". Спочатку під схилами, на яких стоять наші будинки, побудують нову підпірну стіну, щоб убезпечити людей. Після цього нижче по вулиці Макарівській почнеться будівництво першого нового будинку. Після переселення всіх мешканців старі будинки знесуть і побудують на їх місці нові. Переважна більшість мешканців підтримує цей проект, адже ми отримуємо нове житло в сучасних будинках з такою ж, або більшою площею та готовим ремонтом.  Ні у нас, ні в держави немає коштів на нове житло замість аварійного. Участь інвестора-забудовника в цьому проекті - це єдиний шанс для нас переїхати зі старих будинків в сучасні квартири. Крім того,  забудовник проведе благоустрій території, прокладе пішохідні доріжки та впорядкує зелені зони", - зазначила Ольга Чабан, координатор ініціативної групи мешканців будинків на вулиці Макарівська, 1, і Академіка Ромоданова, 19-19.

За її словами, на місці будівництва житлового комплексу ніколи не було парку або скверу, територія схилів використовувалася як звалище, зараз там тонни сміття, які ніхто, крім забудовника, не буде прибирати - ні КМДА, ні депутати Київради.

"Коли ж проект стартував, поставили паркан, відразу почалося перешкоджання будівництву під виглядом захисту наших інтересів. Київські політики Левченко і Кутняк приходили до нас в суботу, намагалися загітувати мешканців проти будівництва. Ми провели їм екскурсію, показали, в якому жахливому стані знаходяться наші будинки. Тоді вони трохи заспокоїлись, перестали говорити про забудову і обіцяли допомогти з капітальним ремонтом. Але вже в понеділок в інтернеті та соціальних мережах стали поширюватися статті про обурення жителів "черговою незаконноюзабудовою". А вчора, 11 березня, Кутняк, користуючись своїми повноваження, натиснув на департамент благоустрою КМДА, щоб вони призупинила дію картки на тимчасове порушення благоустрою, по суті, дозвіл на встановлення паркану. Нас, жителів Макарівської та Академіка Ромоданова, дуже обурює те, що вони, по-перше, нічого не роблять, щоб допомогти нам, і при цьому перешкоджають будівництву нових будинків, де ми отримаємо нові квартири. По-друге, вони говорять від нашого імені, прикриваючись інтересами мешканців. Хоча всі розуміють, що це просто піар перед виборами, що відбудуться восени", - заявила Ольга Чабан.

 

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