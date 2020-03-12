На думку колишнього заступника генерального прокурора України Давида Сакварелідзе, в країні є люди, які готові проявити політичну волю заради правосуддя, якщо хто-небудь з них очолить Генпрокуратури. Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню "Политека".

"В ході реформи органів прокуратури залишилися високопрофесійні люди, правда, вони зараз деморалізовані, тому що не розуміють, що буде далі", - сказав Сакварелідзе.

Він вважає, що в Україні немає жодного генерального прокурора, який не залежав би від політики. "Це буквально записано в Конституції. Так влаштована законодавча система, згідно з якою кандидатуру на пост генпрокурора вносить президент, затверджує парламент і парламент може звільнити генпрокурора. Тому дуже складно довіряти це питання депутатам, серед яких є і місцеві князьки, і сумнівні мільйонери", - наголосив він.

При цьому Сакварелідзе не бачить проблем в існуванні лояльності ГПУ по відношенню до правлячої політичної сили, так як це прийнято у багатьох країнах світу, включаючи США: "Але це зовсім не означає, що прокурори можуть порушувати закон".

Відповідаючи на питання, чи готовий він сам очолити ГПУ, Сакварелідзе відповів, що він думає про це. "Для прийняття такого рішення, потрібно розуміти, який обсяг компетенцій, які інструменти і яка команда у мене буде, в тому числі, який буде рівень політичної підтримки", - заявив він.

Нагадаємо, Сакварелідзе був заступником генпрокурора Грузії в 2008-2012 роках. Після отримання громадянства України у 2015 році розглядався як кандидат на пост глави НАБУ, однак був призначений заступник генпрокурора України та відповідав за реформу органів прокуратури, а потім був призначений прокурором Одеської області. Здобув широку популярність після відкриття кримінальної справи так званих "діамантових прокурорів". Після відставки став одним з лідерів партії "Рух нових сил". Має диплом юридичного факультету Тбіліського державного університету імені Иване Джавахішвілі. У 2001-2002 навчався на факультеті політології Університету Святого Бонавентура (США), у 2006-2007 роках - на факультеті регіонального управління Університету Тойо (Японія).