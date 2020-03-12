Білецький закликав підтримати ветеранів, яких затримала поліція під час зриву презентації Нацплатформи примирення

Голова політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький закликав підтримати ветеранів антитерористичної операції (АТО), яких затримали співробітники Національної поліції під час зриву презентації Національної платформи примирення та єдності в Києві.

Про це Білецький заявив у своєму Telegram-каналі.

"Затримано 6 ветеранів війни, які сьогодні зірвали "платформу" Сивохи. Зараз вони у Печерському відділку на вул. Московській, 30. Сотні ветеранів, націоналістів вже збираються там. Просимо підтримки побратимів, закликаю приїхати та відстояти своїх - зараз це справа честі", - написав голова "Нацкорпуса".

Очільник "Нацкорпуса" заявив, що поліція затримала 6 ветеранів, які брали участь в акції проти проведення презентації Національної платформи примирення та єдності Сергія Сивохи. Він повідомив, що зараз націоналісти збираються біля будівлі Печерського управління Національної поліції в м. Києві, куди везуть затриманих, і закликав українських патріотів приєднатися до мітингу.

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"Група ветеранів, більшість яких – члени партії “Національний Корпус”, зірвали цей цирк і фарс. Зараз 6 ветеранів російсько-української війни, які мають високі державні нагороди, затримані. Їх везуть до Печерського управління Нацполіції. Ветерани, націоналісти зараз збираються туди. Усіх тих, хто знає, що є україно-російська війна, а не внутрішній конфлікт, як думає Зеленський і Сивохо, - просимо вашої підтримки. Відстояти ветеранів перед Днем добровольця - справа честі" - закликав Білецький.

Політик додав, що сама концепція Національної платформи примирення ганебна, адже вона нав'язує українцям позицію про внутрішній конфлікт на Донбасі, коли насправді є війна з Росією.

“Сьогодні у Києві спробував відбутися фарс під назвою "Національна платформа примирення" Сергія Сивохи. Хто не пам’ятає: Сивохо – це клоун, якого Президент України призначив замом секретаря РНБО. Ця платформа, безумовно, є сепаратиською. Це – спроба імплементувати у нашу свідомість проросійські гасла. Бо якщо "Національна платформа примирення", то це означає у нас не війна з Росією, не проросійські терористи, а внутрішньоукраїнський конфлікт", – сказав Андрій Білецький.