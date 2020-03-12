Нардепи від "Слуги народу" звинуватили Тищенка в "зливі" виборів у Києві на користь Кличка

Обрані у київських мажоритарних округах народні депутати від партії "Слуга народу" звинуватили свого колегу Миколу Тищенка в "зливі" виборів у столиці на користь мера Віталія Кличка. Парламентарії виступили проти змови Тищенка з Кличком та депутатом Київської міської ради Аллою Шлапак.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

Нагадаємо, днями народний депутат від "Слуги народу", відомий журналіст-розслідувач Олександр Дубинський опублікував інформацію, що Микола Тищенко визначений партією головою штабу з місцевих виборів у Києві.

Він же розповів, що також керівником київського штабу "Слуги народу" може стати одіозна Алла Шлапак, близька до Віталія Кличка та Вадима Столара.

У відповідь на цю інформацію київські мажоритарники "Слуги народу" написали листа на ім'я Президента Володимира Зеленського та голови партії Олександра Корнієнка з вимогою не призначати керівника столичного штабу без їх участі.

"У зв'язку зі стратегічною важливістю проведення та результатів виборів для партії "Слуга народу" саме в столиці України, одним з головних питань є призначення політично відповідальної особи за виборчий процес в столиці, яка здатна забезпечити кращий партійний результат. Просимо вас процес відбору та призначення вищезазначеної кандидатури почати саме з консультацій з народними депутатами, обраними у мажоритарних округах м. Києву", – йдеться в листі.

Таким чином нардепи продемонстрували небажання "віддавати" Київ Кличку, що неминуче станеться, якщо штабом будуть керувати Тищенко або Шлапак. Президент та керівництво партії поки що не відреагували на лист народних депутатів.