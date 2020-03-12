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12 березня 2020, четвер, 12:21 19
ЗМІ 2020-03-12T14:15:03+02:00
Українські Новини
Справу побитого в прямому ефірі тележурналіста передано в суд: звинувачуються 5 осіб, - НСЖУ

Справу побитого в прямому ефірі тележурналіста передано в суд: звинувачуються 5 осіб, - НСЖУ

Тетяна Зотова
НСЖУ, Журналістика, Національна спілка журналістів України, Сергій Томіленко, Напад на журналістів
Напад на журналістів Фото: Національна поліція України
Напад на журналістів Фото: Національна поліція України

Справу побитого у серпні 2019 року в прямому ефірі журналіста телеканалу "112.Україна" Олега Решетняка передано до суду. У ході розслідування встановлено 5 осіб, яким було повідомлено про підозру в нападі й перешкоджанні професійній діяльності журналістові та знімальній групі телеканалу "112 Україна". А 19 лютого обвинувальні акти спрямовані до суду, інформує портал НСЖУ.

Таку інформацію на запит від Національної спілки журналістів України повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Харківській області, за підписом т. в. о. начальника слідчого управління Євгена Маслія: "За фактом подій 28 серпня 2019 року в смт Золочів, де невідомі напали на знімальну групу телеканалу "112 Україна", яка знімала сюжет про розкрадання лісу на Харківщині, та відібрали камеру в журналіста Олега Решетняка, СВ Золочівського ВП ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 171, ч. 2 ст. 345-1 КК України. У ході досудового розслідування встановлені п’ять осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень щодо журналіста Олега Решетняка та знімальної групи телеканалу "112 Україна". За результатами розслідування обвинувальні акти відносно фігурантів 19.02.2020 спрямовані до суду".

Сам постраждалий у коментарі НСЖУ підтверджує, що нині тривають підготовчі засідання.

"Слідча по цій справі в мене толкова. Планую незабаром поїхати на суд по суті", - зазначив Олег Решетняк.

У Національній спілці журналістів України наголошують, що лише прецеденти вагомого покарання нападників на журналістів зможуть зупинити нові прояви фізичної агресії до представників ЗМІ.

- Факт, що побиття Олега Решетняка відбувалося у прямому телеефірі не зупиняв нападників, - зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Повна безкарність за злочини проти журналістів є причиною таких брутальних атак. Тому суд над нападниками у справі побиття на Харківщині знімальної групи національного телеканалу може бути показовим для всієї України.

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