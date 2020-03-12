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12 березня 2020, четвер, 10:57 309
Політика 2020-03-12T11:15:02+02:00
Українські Новини
Розпиляти надра не встигли, але економіка недоотримала мільярди, - Лямець про Кабмін Гончарука і спробу розвал

Розпиляти надра не встигли, але економіка недоотримала мільярди, - Лямець про Кабмін Гончарука і спробу розвалити галузь

Анна Рудык
Сергій Лямець. Фото: 24tv.u
Сергій Лямець. Фото: 24tv.u

На думку експерта, надра, а також ринок землі і приватизація найбільших підприємств, що залишилися, були головним завданням Гончарука, яке йому ставили люди, які сприяли його призначенню.

Уряд Гончарука, якому пророкували відставку ще в грудні 2019 року, працював з практично нульовим ККД по усіх ключових напрямах. Показники розвитку промисловості впали, налагодити збір податків належним чином не вдалося, борги перед міжнародними кредиторами зросли, а контрабанда і корупційні схеми так нікуди і не поділися.

Однак, в одній сфері цей уряд все ж "досяг успіху". Йдеться про надрокористування, де Гончарук і профільний міністр Опімах в турборежимі створили новий механізм розподілу надр України.

Про це пише Сергій Лямець в своєму блозі на Українській Правді. 

На його думку, в теорії цей механізм виглядає добре, навіть дає підстави припустити, що в довгостроковій перспективі Україна обов'язково виграє від всіх впроваджених нововведень. Однак, якщо копнути глибше, картина буде виглядати інакше.

"Нова лінія - це абсолютно прозора діджіталізіована система реєстрів і аукціонів. Де всі надра як на долоні, а єдина функція держави - це сервіс. Прийняли документи, виклали в реєстри, провели торги по процедурі. Ніяких хабарів. При такому стані речей конкуренція повністю відкрита , і все вирішують гроші. В теорії, деяку перевагу отримують іноземні інвестори, які мають великі фінансові можливості. Непогано, хоча як подивитися. Вимальовується цікава система. Саме через ці прозорі механізми іноземці отримують гарантований бізнес в будь-якій країні. Причому, цей бізнес далеко не завжди йде на користь тій країні, в якій цей бізнес працює ", - пише Лещенко.

На його думку, хоча б на підставі цього можна припустити, що надра, а також ринок землі і приватизація найбільших підприємств, що залишилися, були головним завданням Гончарука, яке йому ставили люди, які сприяли його призначенню.

"Мабуть, донори розуміли, що у Кабміну Гончарука не так багато часу. На тлі падаючої промисловості та інших факапів йому пророкували відставку ще в грудні 2019 року. Як бачимо, лише трохи помилилися в прогнозах. Саме тому виникла такий поспіх. На розгляді в "Держгеонадрах" відразу пачка Угод про розподіл продукції (УРП). Якщо пам'ятаєте, це механізм, за яким Янукович збирався працювати з Shell і Chevron за двома гігантськими нафтогазовими родовищами", - зазначив Лямець.

Він також вважає, що конфліктна ситуація з апробації на розробку родовищ влаштована для того, щоб передати їх в інші руки. Що підтверджує загальний тренд про те, що генеральна лінія уряду Сорос - це максимально розпродати те, що можна.

"За механізмом апробації дозволи отримали вже близько 200 компаній. Серед родовищ, про які йде мова, багато нафтогазових полів, які принесуть компаніям мільярди. Якщо просто йти за процедурою, то "Держгеонадра" повинні віддати ці родовища тим, хто їх "забронював" через апробацію. Однак замість цього "Держгеонадра" заявили: тепер нова влада, взагалі все відміняється. Ідіть на аукціон і купуйте свої родовища на загальних підставах", - пояснив Лямець.

Він також зазначив, що ця ситуація схожа на одне з двох. Або в уряді просто страждають показухою, тому змушують "Держгеонадра" провести конкурси і заробити більше грошей. Або з'явилися зацікавлені в цих самих родовищах. І вони домовилися, що "Держгеонадра" зіб'ють з ділянок ті компанії, які йшли за механізмом апробації. А далі віддадуть ділянки в потрібні руки через аукціон.

"В цілому, ситуація виглядає так, що "розпиляти" надра України не встигли. Не вистачило буквально кількох місяців. Мінус в тому, що економіка не отримала мільярди реальних інвестицій", - резюмував експерт.

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