Влада злякалася тиску і шантажу з боку націоналістів, - Бойко

"Опозиційна платформа - За життя готова виступити локомотивом мирного процесу для якнайшвидшого відновлення миру на Донбасі". Про це в ефірі телеканалу "Наш" заявив Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, інформує портал політичної сили.

Ми повинні зберегти Україну, інакше нащадки нам не пробачать. Всі політики у цьому найважливішому для країни і людей питанні повинні об'єднатися.

"Новий президент прийшов до влади під гаслом миру, ми відразу сказали, що Опозиційна платформа - За життя допоможе у всіх мирних ініціативах. І його перші кроки були дійсно оптимістичними: повернули кораблі, обміняли полонених, почалося розведення військ відбулася зустріч у "нормандському форматі", де Україна підтвердила прихильність Мінським угодами, а значить - і політичному діалогу. Але потім - ступор, влада злякалася тиску і шантажу націоналістів і радикалів. Інакше неможливо пояснити те, що 80% громадян хочуть миру і компромісу, а 1,5% націоналістичних партій диктують волю всій країні", - підкреслив Юрій Бойко.

Зі слів парламентаря, люди, особливо на лінії розмежування, втрачають віру в те, що війна може коли-небудь закінчитися.

"Ми готові бути локомотивом мирного процесу, і навіть коли націоналісти були в парламенті, висловлювали позицію про необхідність прямих переговорів, у тому числі з ОРДЛО. Всім вже мало стати очевидним: забезпечити процес політичного врегулювання можна, тільки домігшись проведення виборів на тимчасово непідконтрольних територіях. Зрозуміло, за українськими законами, як зрозуміло і те, що без компромісу ми території не повернемо. Військового шляху вирішення конфлікту немає", - підкреслив Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя.

Юрій Бойко розповів, як бачать досягнення миру на сході країни опозиціонери.

"Треба йти на прямі переговори з ОРДЛО. Переговорний процес між протиборчими сторонами проходили всі країни, які хотіли врегулювати конфлікт на своїй території. Треба домовлятися з тими, хто по той бік, а гарантом, як це і передбачено Мінськими угодами, виступить РФ", - зазначив він.

Опозиційний політик підкреслив, що в ситуації, яка склалася, завдання парламентарів -показати суспільству вихід з цього глухого кута.

"Наша функція як народних депутатів полягає сьогодні у тому, щоб показати суспільству вихід з цього штучно створеного глухого кута. У нас парламентсько-президентська республіка, і в цій ситуації парламент повинен показати своє політичне обличчя. Виступити ініціатором і форвардом діалогу, активніше працювати з колегами з парламентів країн-учасниць "нормандського формату". Саме для цього делегація від нашої партії їздила у Москву. Не можна відсиджуватися, коли країна перебуває у такому важкому становищі, а монобільшість зайнята дрібним поділом портфелів і посад", - акцентував парламентарі.

Співголова Опозиційної платформи - За життя також зробив акцент на тому, що у питанні повернення Донбасу в країні повинна бути єдина стратегія, яка називається мирним дипломатичним процесом, визнаному в усьому світі.

"Ми втратили 7% території і хочемо повернути території і людей. Попередня влада не хотіла цього, використовуючи війну як політтехнологію і списуючи на війну всі свої прорахунки і корупцію. У мене не було жодних ілюзій щодо тієї влади. На цю владу була надія. Я впевнений у тому, що Зеленський щиро хотів миру, але сьогоднішня ситуація показала, що нинішня влада поки не готова до компромісів, боїться радикальних елементів і не має політичної волі, щоб йти шляхом миру. Треба переконувати владу, що не можна втрачати час у нових політичних кризах. Цього часу у країни просто нема", - резюмував Юрій Бойко.