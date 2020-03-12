Дороги пропонували укладати тротуарною плиткою, - "Укравтодор" про критику тендерної методички

Нова методика проведення дорожніх тендерів дозволить мінімізувати ризики при будівництві автомагістралей, а високі вимоги до підрядників - необхідність для реалізації змін у галузі. Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава "Укравтодору" Олександр Кубраков, коментуючи критику нових методичних рекомендацій по закупівлях, презентованих минулого тижня.

За словами Кубракова, його команда шукала інструмент, який би дозволив упорядкувати розробку тендерної документації службами автомобільних доріг в областях, допоміг мінімізувати корупційні ризики і попередити втрату часу і коштів через недобросовісних підрядників. Таким інструментом стала типова тендерна документація.

Кубрак зазначив, що "Укравтодор" критикують за вимогу до майбутніх виконавців робіт підтвердити свій досвід.

"Дійсно, чому б нам не допускати до робіт будь-які компанії, які готові освоїти державні кошти? Без жартів, я зустрівся з одним маркетологами, які так і кажуть - ми візьмемо участь в тендері, а як виграємо - закупимо техніку, щебінь, наймемо працівників. Стартап року", - зіронізував Кубрак.

За його словами, один з авторів кампанії проти методичних рекомендацій "Укравтодору" пропонував викладати дороги тротуарної плиточкой. "Дійсно, навіщо нам ці стандарти і метровий дорожній одяг [Якщо у нас є] плиточка", - додав він.

"Гірше того - "Укравтодор" хоче знати, де знаходяться потужності з виробництва асфальтобетонної суміші. Тому що за технологією суміш повинна бути транспортована на місце ремонту не більше ніж за 3 години, інакше - втрата якості. Кто буде за це нести відповідальність? Є ще один технічний нюанс. Асфальтобетонні заводи можна переміщати, це технічно не складно, хоча і займає час. Давайте порахуємо - тендер відбудеться в квітні, 10 днів до підписання контракту. Відразу, на жаль, взяти і перевезти завод неможливо. Компанія ще повинна знайти місце під розміщення цього заводу (повинна бути забезпечена, наприклад, санітарно-охоронна зона). Потім - отримати дозволи на використання землі, на викиди забруднюючих речовин (це може зайняти за різними оцінками від 2-х до 6-ти місяців), з такими темпами реалістично встановити завод у вересні. Привіт, кінець будівельного сезону", - підкреслив Кубрак.

За його словами, для будь-якого підрядника відкриті і інші можливості - можна орендувати такий завод удруге компанії, укласти договір лізингу, договір на поставку.

"Критикується тендерне забезпечення у вигляді банківської гарантії з повним фінансовим покриттям такого зобов'язання. Наприклад, якщо очікувана вартість закупівлі складе 1 млрд грн., забезпечення може становити до 50 млн грн, які повинні бути заморожені на рахунку. Я щиро радію цій критиці. Те, що для "Укравтодору" є хоч якимось важелем впливу на підрядника, на його готовність вкладатися в роботи і реально їх виконувати, розглядається як дискримінація ", - зазначив глава "Укравтодору".

Він зазначив, що "Укравтодор" готовий до діалогу з усіма зацікавленими учасниками ринку, оскільки обговорення методичних рекомендацій ще триває в рамках створеної спільно з Мінекономіки робочої групи.