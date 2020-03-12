Народний депутат Колихаєв запропонував створити вільну економічну зону в Херсонській області

Народний депутат України Ігор Колихаєв переконаний, що територія Херсонської області має весь необхідний потенціал для запровадження в її межах ефективної вільної економічної зони та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності і тому зареєстрував у парламенті відповідні законопроекти.

Зокрема, народний обранець зареєстрував у парламенті проект Закону України про вільну економічну зону та спеціальний режим інвестиційної діяльності у Херсонській області (реєстр. №3183), а також два пов'язаних з ним законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України (реєстр. №3184) та про внесення зміни до Митного кодексу України (реєстр. №3185). Про це народний депутат повідомив у коментарі журналістам.

Ігор Колихаєв підкреслив, що Херсонська область має найбільш вигідне географічне розташування, що обумовлює значний транзитний потенціал.

"Саме розвиток території Херсонської області, яка поєднує головну водну артерію України річку Дніпро та Чорне море з міжнародними транспортними коридорами та важливими магістральними залізницями, стане важливою запорукою розкриття потенціалу річкових перевезень і максимального розвантаження автошляхів. Таким чином, в Херсонській області може бути створена нова економічна платформа, що буде базуватися в єдиному транспортно-логістичному центрі на Півдні України. Це стане серйозним кроком у реалізації стратегії із перетворення України на міжнародний транспортний хаб", - заявив Колихаєв.

Депутат також зауважив, що Херсонська область має значний обсяг високопродуктивних земель та водних ресурсів, а також сприятливі кліматичні умови для розвитку сільськогосподарського виробництва.

За словами мера міста Нова Каховка, кандидата економічних наук Володимира Коваленко, головним завданням подальшого розвитку сільськогосподарського виробництва є стимулювання будівництва нових сучасних переробних підприємств, розвиток потужностей з сезонного зберігання сільгосппродукції, розширення існуючих та пошук нових ринків збуту.

"Херсонщина має значний інвестиційний потенціал, адже може суттєво нарощувати сільськогосподарське виробництво, забезпечувати тим самим зростаючу потребу в сільськогосподарській продукції, що дозволить залучити додаткові інвестиції та створить додаткові робочі місця. Тому для нашої області є дуже важливими ці законодавчі ініціативи Ігоря Колихаєва, які дозволять запровадити сучасні технології у виробництво та забезпечити створення нових робочих місць", - сказав Володимир Коваленко.

Ініціатор законопроектів також підкреслив можливості Херсонщини для розвитку туризму та промислового комплексу.

"Ухвалення запропонованих мною законопроектів дозволить залучити у розвиток різних сфер економічної діяльності в Херсонській області, протягом наступних 50 років, прямих іноземних та внутрішніх інвестицій у загальному обсязі близько 1,2 млрд євро, що в цілому забезпечить створення близько 24 тисяч нових робочих місць", - наголосив Ігор Колихаєв.