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11 березня 2020, середа, 18:13 168
Економіка 2020-03-11T19:30:02+02:00
Українські Новини
Відновлення промисловості - у злагоджених діях влади, – ЗМІ про концентрації ШУ "Покровське" "Метінвестом"

Відновлення промисловості - у злагоджених діях влади, – ЗМІ про концентрації ШУ "Покровське" "Метінвестом"

Сергій Паламаренко
Вугілля, Метінвест, Шахтоуправління
Вугілля (ілюстрація). Фото: thinkstockphotos.com
Вугілля (ілюстрація). Фото: thinkstockphotos.com

Для порятунку вітчизняної промисловості та залучення інвестицій в економіку необхідні злагоджені дії влади, в тому числі й Антимонопольного комітету України (АМКУ), від якого чекають дозволу на концентрацію холдингом "Метінвест" Шахтоуправління (ШУ) "Покровське".

Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання "Обозреватель" "Розвиток шахтоуправління "Покровське" як тест для влади".

Автор матеріалу нагадав, що промислове виробництво в Україні падає 9 місяців поспіль, а положення в економіці близьке до критичного. І саме через нездатність уряду переламати ситуацію, його відправили у відставку. А також зазначив, що значний внесок у зниження промислового виробництва вніс гірничо-металургійний комплекс, який в 2019 році показав "мінус" 3,1% в металургійному виробництві та "мінус" 0,5% з видобутку вугілля. У січні 2020 року падіння в галузі стало ще більш глибоким - на 10,3% та 19,2% відповідно.

Однією з причин зниження виробництва металургійної продукції став дефіцит коксівного вугілля, що необхідний для виплавки чавуну. Як відомо, після окупації Донбасу більшість шахт, які видобувають коксівне вугілля, залишилися на непідконтрольній Україні території.

"Найбільшим підприємством з його видобутку, з тих 4, що залишилися на підконтрольній території, є Шахтоуправління "Покровське"(колишня шахта "Червоноармійська-Західна №1"). У минулому році воно видало на-гора трохи більше 5 млн тонн, що склало майже 80% від усього видобутого вугілля, що коксується. А в 2012 та 2013 роках щорічні обсяги видобутку "Покровського" становили понад 8 млн тонн", - повідомляється в матеріалі.

Автор зазначив, що можливості для підвищення вуглевидобутку ШУ "Покровське" до колишнього рівня є, якщо на підприємство прийдуть інвестиції. Він нагадав, що холдинг "Метінвест", в 2018 році викупив 24,9% акцій шахтоуправління, готовий вкласти близько 4 млрд гривень в розробку нового вугільного блоку №11. Тобто планується створення нової шахти з прогнозними запасами коксівного вугілля в 34 млн тонн, що дозволяє досить швидко повернутися до рівня видобутку 2012-2013 років.

"Але перш, ніж вкладати в підприємство настільки значні кошти (понад 160 млн доларів), "Метінвест" має бути впевнений в тому, що гроші підуть саме на проект вугільного блоку №11. Це можна гарантувати лише якщо стати власником контрольного пакета акцій "Покровського". "Метінвест" не проти, та й нинішній власник згоден. Залишається отримати дозвіл на цю операцію від Антимонопольного комітету", - повідомив автор.

На його думку, заплановані інвестиції дозволять реалізувати проект, який додатково дасть нашим металургійним підприємствам мільйони тонн дефіцитного коксівного вугілля. Крім того, в регіоні з'являться нові робочі місця, а збільшення виробництва неминуче призведе до зростання бюджетних відрахувань. Він вважає, що рішення Антимонопольного комітету щодо Шахтоуправління "Покровське" стане першим тестом на відданість АМКУ відродженню української промисловості.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що рішення АМКУ з купівлі "Метінвестом" контрольного пакета акцій ШУ "Покровське" дозволить Україні знизити ризики дефіциту коксівного вугілля та запобігти загрозі дестабілізації в прифронтовій зоні. А також відзначали, що, після того як "Метінвест" 2018 року ввійшов до складу акціонерів ШУ "Покровське", викупивши 24,9% його акцій, підприємство зі збиткового стало прибутковим - 2019 рік воно закінчило з чистим прибутком в 925 млн гривень, тоді як в 2018 році був чистий збиток 988 млн гривень.

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