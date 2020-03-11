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  • 12.03.20 Круглий стіл: "Інноваційні освітні системи: бізнес-орієнтована освітня модель для студентів та учнів"
11 березня 2020, середа, 17:11 14
Прес-центр 2020-03-11T17:21:45+02:00
Українські Новини
12.03.20 Круглий стіл: "Інноваційні освітні системи: бізнес-орієнтована освітня модель для студентів та учнів"

12.03.20 Круглий стіл: "Інноваційні освітні системи: бізнес-орієнтована освітня модель для студентів та учнів"

Алина Заика

12 березня 2020 року, о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Інноваційні освітні системи: бізнес-орієнтована освітня модель для студентів та учнів".

Організатори: Альянс громадських організацій на чолі з Інститутом податкових реформ ініціює низку дискусій, воркшопів, "круглих столів" з обговорення питань сучасних знань для успішної людини.

Використання інноваційних методів навчання для школярів, освоєння ними переваг креативного мислення надає завтрашнім студентам інструменти, необхідні для досягнення успіху в інноваційній економіці.

Довідка

Ініціатива Олексія Кавиліна "Академія.ONLINE" (http://academiya.org) покликана сприяти активізації освітніх процесів. На першому етапі ініціатива виступає дискусійною платформою для напрацювання компонентів.

Активності включають в себе інформаційні заходи, зустрічі з експертами, мітапи, нетворкінги, інтернет-челенджі та просвітницькі програми.

Акредитація журналістів: : (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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