Паніка на світових фінансових ринках, що викликана епідемією коронавіруса і падінням цін на нафту, загрожує катастрофою для української економіки. За словами депутата Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергія Льовочкіна, необхідно, щоб вже на найближчому засіданні Ради уряд представив план екстрених заходів щодо запобігання падінню економіки.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Фінансовий ринок лихоманить з самого початку тижня. Як і попереджала опозиція, міжнародний спекулятивний капітал виводить з країни кошти, які минулого року були залучені для покупки облігацій внутрішньої держпозики. Курс гривні стосовно долара знижується на 40-50 коп. щодня, і ніхто не розуміє, на якій позначці він зупиниться. Падають світові ціни на продукцію українського експорту: за останні 3 тижні вартість пшениці впала на 10%, кукурудзи – на 3%. Очікується падіння цін на руду і метали, яке буде слідом за падінням нафтового ринку. Все це нагадує події осені 2008 року, які дорого обійшлися країні та її громадянам. Тому необхідно, щоб вже на найближчому засіданні парламенту Кабмін представив план екстрених заходів щодо запобігання падіння економіки. У їхньому числі обов'язково повинен бути перегляд бюджету, де потрібно зарезервувати кошти для боротьби з наслідками епідемії та кризи", – заявив народний депутат.

Політик повідомив, що європейські уряди вже пропонують вжити заходів щодо підтримки національних виробників через падаюче споживання. Серед таких екстрених заходів – податкові канікули для бізнесу, вимушеного на час епідемії закрити виробництво, виплати домогосподарствам для стимулювання попиту, додаткові трансферти постраждалим територіям, видача доступних кредитів.

"В Україні для стабілізації соціально-економічної ситуації потрібні не тільки економічні, але й політичні кроки. Необхідно якомога швидше зупинити війну, яка поглиблює кризу. Виконання Мінських угод – вже не просто побажання, а реальна необхідність. Необхідний новий газовий контракт, який забезпечить здешевлення палива для України. Необхідне відновлення економічних зв'язків, перерваних за останні 6 років. Зараз не час мірятися політичними амбіціями, час вживати заходи для убезпечення країни та її громадян", – підсумував Льовочкін.