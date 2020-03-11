Чотири Infiniti і чотири квартири у чоловіка: в. о. міністра культури Фоменко відзвітувала про доходи

Тимчасово виконуюча обов'язки обов'язки міністра культури Світлана Фоменко задекларувала за 2019 рік 0,778 млн гривень доходу, 4 автомобілі Infiniti і 4 квартири у чоловіка.

Про це свідчать декларація за 2019 рік у Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Весь дохід Фоменко становила отримана в міністерстві зарплатня - 778 тис. гривень. Чоловік Дмитро задекларував 8 тис. гривень дивідендів від ТОВ «Мегаполіс» і 4 тис. гривень доходів від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

При цьому він не надав інформацію про свій дохід від надання майна в оренду. У чоловіка є 730 тис. гривень і 33 тис. доларів готівки. Він задекларував 2 квартири в Києві площею по 217,9 кв. м.

Також серед його нерухомості 2 земельні ділянки в Києві площею по 528 кв. м. і 4 земельні ділянки в Київській області площею по 750 кв. м. Вартість такої земельної ділянки в області становить 75 тис. гривень.

Також чоловік вніс до декларації 2 дачних будинки площею по 188,7 кв. м, 1 машиномісце площею 15,5 кв. м і 2 машиномісця площею по 17,7 кв. м.

У його власності також є 2 нежитлових приміщення в Києві площею 30,4 кв. м і 376,7 кв. м.

Чоловік у спадок отримав 2 квартири в Києві площею по 131,6 кв. м.

Крім того, дочка Фоменко Катерина в спадок отримала квартиру в Києві площею 131,4 кв.

Серед об'єктів незавершеного будівництва чоловік задекларував 4 житлових будинки в Київській області.

У власності чоловіка є 2 автомобілі Infiniti, які він придбав у 2009 році за 577,5 тис. гривень і 2 автомобілі тієї ж марки, придбані в 2010 році за 833 тис. гривень.

Серед цінного рухомого майна Фоменко задекларувала соболину, норкову, рисячу шуби і норкове манто.

Вона має кулони, персні та золоті сережки з діамантами бренду Сarrera carrera, намисто з чорними діамантами, сережки і перстень із перлами бренду Yamagiwa.

Фоменко має 3 годинники брендів Van Der Bauwede, Omega, Chopard.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Андрій Богдан задекларував наявність 15 об'єктів нерухомості, серед яких квартира в Словаччині, інвестиції в ще 10 квартир у Києві, 5 автомобілів Tesla і Mercedes-Benz, а також три пари швейцарських наручних годинників класу "люкс" і заощадження на 1,4 млн доларів, 0,8 млн євро і 10,6 млн гривень.