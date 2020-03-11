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  • "Напоїти в лазні та організувати дівчат". НАБУ використовує незаконні методи для вербування і шантажу жертв, – ЗМІ
11 березня 2020, середа, 15:59 203
Політика 2020-03-11T17:00:02+02:00
Українські Новини
"Напоїти в лазні та організувати дівчат". НАБУ використовує незаконні методи для вербування і шантажу жертв, –

"Напоїти в лазні та організувати дівчат". НАБУ використовує незаконні методи для вербування і шантажу жертв, – ЗМІ

Сергій Паламаренко
Шантаж, НАБУ, Артем Ситник, вербування
Артем Ситник. Фото: НАБУ
Артем Ситник. Фото: НАБУ

Документи, які демонструють, як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) готує розробку своїх жертв із використанням стеження, провокацій і шантажу, опублікувало інтернет-видання "Страна.ua". На прикладі інструкції з вербування службовця Національного банку Віталія Ліщука, начальника одного з відділів департаменту банківського нагляду, можна отримати уявлення про незаконні методи, якими директор НАБУ Артем Ситник та його підлеглі отримують компромат для подальшого шантажу.

В арсеналі НАБУ - стеження за дітьми, інсценування дорожньо-транспортних пригод (ДТП), провокація подружньої зради зі зйомкою на приховану камеру.

У внутрішніх методички для агентів НАБУ Артема Ситника йдеться, як втиратися в довіру до ймовірних корупціонерів і провокувати їх на протизаконні дії. Йдеться про негласне стеження, використання особистих пристрастей, стеження за неповнолітніми дітьми людини, який навіть не звинувачується ні в якому злочині.

У докладних інструкціях вказуються незаконні й аморальні методи для шантажу і вербування потенційного агента. Наприклад - провокація ДТП і в якості вибачень - похід в паб за рахунок "кривдника". Другий варіант - інсценування пограбування, при якому чиновника рятує легендований агент НАБУ. Після чого також жертві пропонується знайомство і випивка. Третій спосіб - "дівчині потрібна допомога". На дорозі, по якій об'єкт напавляється додому, з'являється дівчина, що потрапила в аварію. Жертва приходить на допомогу, далі зав'язується знайомство. Також описуються варіанти роботи через Інтернет: з фігурантом через соціальну мережу Facebook знайомиться красива дівчина. І спосіб, оптимізований саме під банкіра Ліщука: акційна пропозиція для власників автомобіля Mazda: взяти участь в тест-драйві (банкір водить Mazda CX-5). На цьому тест-драйві відбувається знайомство з агентом.

Другий етап - залучення "клієнта" у стосунки. Після знайомства пропонується так чи інакше затягти жертву на випивку, а потім й до повій - до лазні або масажного салону - і зафіксувати втіхи на фото або відео. "Точка" при цьому повинна бути перевіреною. "Під час відпочинку в лазні напоїти особу. Через деякий час організувати дівчат", - йдеться в інструкції. У випадку "дівчина потрапила в аварію" їй самій пропонується вступити в інтимну близькість з чиновником. При необхідності пропонуючи секс утрьох з "подругою" з подальшою відеофіксацією. Саме ця частина потрібна для майбутнього шантажу жертви.

Далі йде третій етап - пропозиція хабара за послуги, що пов'язані з місцем роботи чиновника. Саме до Ліщука планувалося висунути прохання - допомогти отримати депозит в "VAB Банку". Ще один варіант "підчепити" чиновника - зателефонувати йому, представившись юристом міжнародної компанії. І попросити за винагороду видати інсайдерську інформацію щодо одного з банків, що ліквідуються, які курирував Ліщук.

Інші версії "підстави" - доступ за хабар до торгів активами ліквідованого Дельта банку, де працює дружина чиновника НБУ. Або його посередництво для вибору банку, через який можна конвертувати велику суму готівки. Але найцікавіше - це останній етап. За вдалого сценарію розвитку подій - якщо об'єкт погодився на хабар і це вдалося задокументувати - агент НАБУ повинен пред'явити йому весь зібраний компромат. Тобто метою незаконних дій команди Ситника є не затримання та оголошення підозр чиновнику, а наступний шантаж для отримання певних послуг. Згідно із законом провокація хабара є неприпустимою. Інсценування може бути лише в тому випадку, якщо хабародавець сам звернувся до правоохоронних органів і погодився передати гроші під контролем оперативників.

Нагадаємо, що раніше депутати Верховної Ради України зібрали 216 підписів під проектом постанови про звільнення Артема Ситника з посади директора НАБУ через корупцію. Ситник був визнаний судом винним в скоєнні корупційного правопорушення та внесений до відповідного реєстру корупціонерів НАЗК.

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