НСТУ вимагає пояснювальну від журналістки, яка поскаржилася на скорочення регіонального мовлення депутатам облради

Правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) чинить тиск на редактора творчої групи "Ранок" Житомирської філії Суспільного мовлення Наталію Левченко (Дехтієвську) через її публічну критику процесів реформування на НСТУ. А саме керівництво вимагає писати пояснювальну від журналістки Левченко, яка поскаржилася на скорочення регіонального мовлення депутатам обласної ради.

Про це повідомила Національна спілка журналістів України (НСЖУ).

До НСЖУ надійшло звернення від редактора творчої групи "Ранок" Житомирської філії Суспільного мовлення Наталії Левченко (Дехтієвської) щодо тиску керівництва. Через виступ журналістки під час сесії Житомирської обласної ради проти запланованого скорочення регіонального мовлення, від журналістки вимагають написати пояснювальну записку про порушення нею режиму "лікарняного". При цьому один з керівників філії порівнює дії журналістки щодо захисту суспільного мовника із "розколюванням колективу" та називає "сепаратистською діяльністю".

"НСЖУ закликає правління НСТУ не скорочувати регіональне мовлення та не звільняти співробітників на місцях. При цьому наголошуємо, що Суспільного мовника від інших медіа має відрізняти саме культура поваги до різних точок зору своїх співробітників, заохочення до коректних дискусій з усіх питань розвитку медіа. Переслідування журналістів за критику є недопустимим", - йдеться у зверненні НСЖУ.

Звернення Житомирської обласної ради, так само як акція протесту, яка днями відбулася перед приміщенням Житомирської філії НСТУ, наголошує на необхідності розвивати регіональне мовлення, тобто, на необхідності забезпечення жителів області достовірною інформацією про свій регіон.

"Закликаємо керівництво Суспільного мовлення не ігнорувати критику та не допускати тиску на співробітників, які мають мужність не погоджуватися із рішеннями зі столиці", - резюмувала Національна спілка журналістів України.