Необхідно відновлювати сировинну базу та нарощувати виробництво коксу, - Грищенко

Україна має відновлювати сировинну базу та збільшувати виробництво коксу для підтримки вітчизняної металургії, щоб зменшити загрозу кризи в металургійній галузі. Про це заявив колишній перший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко, передає Главком.



"Ризики кризи дійсно існують, особливо в таких експортно орієнтованих галузях, як металургія. Безумовно, уряду буде потрібно вживати протекціоністські заходи… Головна допомога - це розвиток внутрішнього ринку. Його ємність, з урахуванням зносу металофонду - щонайменше 300 млн.тон. Це - трубопроводи, мережі комунальні, транспорт, будівництво, замовлення металу для оборонних потреб тощо", - зазначив Грищенко.



На його думку, першочерговим завданням для уряду є підтримка вітчизняної металургійної галузі, і одним з напрямків цього має стати підвищення виробництва коксу, необхідного для металургії.



"Відносно коксу - його виробництво в останні роки значно скорочено, внаслідок втрати вугільної сировинної бази на Сході України. Сьогодні споживачі коксу забезпечують коксохімічні підприємства сировиною виключно для власних потреб, тобто обсяги експорту коксу несуттєві, навпаки - певна частка коксу зараз імпортується", - сказав Грищенко.



Раніше народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що дозвіл Антимонопольного комітету компанії "Метінвест" на концентрацію шахтоуправління "Покровське", яке видобуває дефіцитне в Україні коксівне вугілля, забезпечить зростання виробництва в металургії.



Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що холдінг "Метінвест" готовий інвестувати 4 млрд грн у розвиток ШУ "Покровське", яке є найбільшим в Україні видобувником коксівного вугілля, після придбання контрольного пакету акцій компанії. Та зазначали, що, після того як "Метінвест" 2018 року увійшов до складу акціонерів ШУ "Покровське", викупивши 24,9% його акцій, підприємство зі збиткового стало прибутковим - 2019 рік воно закінчило з чистим прибутком в 925 млн грн, тоді як 2018 року був чистий збиток 988 млн грн.