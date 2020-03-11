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11 березня 2020, середа, 12:48 23
Події 2020-03-11T15:30:03+02:00
Українські Новини
Прикордонники затримали контрабанду медичних масок на українсько-польському кордоні у Волинській області

Прикордонники затримали контрабанду медичних масок на українсько-польському кордоні у Волинській області

Василь Трухан
Контрабанда, медичні маски
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Прикордонники затримали контрабанду медичних масок на українсько-польському кордоні у Волинській області. Про це йдеться у повідомленні Львівського прикордонного загону, передають Українські Новини.

"На українсько-польському кордоні виявили 10 653 медичні маски, які громадянин України хотів незаконно вивезти з країни", - йдеться в повідомленні.

В міжнародний автомобільний пункт пропуску "Устилуг" прибув автомобіль марки "Фольксваген" української реєстрації.

Враховуючи всі аналізи ризику можливого незаконного переміщення товарів, прикордонники Львівського загону ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу.

У ході подальшої перевірки було виявлено два спеціально виготовлених схованки, а саме подвійне дно багажного відділення автомобіля, де знаходилися марлеві і одноразові медичні маски в загальній кількості 10 653 штуки.

Виявлений товар та автомобіль вилучено у встановленому порядку.

Загальна сума склала майже 356 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Україна має намір ввести заборону на експорт медичних масок.

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що заклади охорони здоров'я забезпечені медичними масками.

Але в аптеках країни спостерігається їх дефіцит.

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