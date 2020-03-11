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11 березня 2020, середа, 14:49 11
Верховна Рада і партії 2020-03-11T15:30:02+02:00
Українські Новини
Бойко хоче, щоб влада негайно написала антикризовий план через падіння економіки

Бойко хоче, щоб влада негайно написала антикризовий план через падіння економіки

Павло Твердохліб
Бойко Юрій, Опозиційна платформа - За життя, Держбюджет, ОПЗЖ, Криза, Економічна криза
Юрій Бойко. Фото: ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: ОПЗЖ

"Влада має терміново почати розробку пакету антикризових заходів, інакше Україну вже найближчим часом чекають серйозні економічні потрясіння." Про це заявив співголова Опозиційної платформи – За життя Юрій Бойко, інформує офіційний портал політичної сили.

Він зазначив, що на тлі епідемії коронавірусу в світі розгортається нова хвиля фінансово-економічної кризи.

"Падають фондові ринки, стрімко дешевшає нафта та інші сировинні товари. Запроваджуються карантинні та обмежувальні заходи. Уряди багатьох розвинених країн і країн, що розвиваються, вже готують пакети антикризових заходів, орієнтованих на підтримку населення, промисловості та банків", – сказав парламентарій.

За його словами, в такій ситуації просто "відсидітися" в України не вийде.

"Криза в українській економіці почалася набагато раніше. Промислове виробництво падає вже дев'ятий місяць поспіль. Скорочуються доходи бюджету. Ігри з ОВДП призвели до економічно необґрунтованого зміцнення національної валюти, що стало серйозною загрозою для фінансового ринку і української економіки в цілому", – підкреслив Юрій Бойко.

Народний депутат наголосив, що продовжувати політику розпродажів, накопичення кредитних зобов'язань України та антисоціальних реформ більше не можна. Потрібно переглядати весь державний курс, інакше вітчизняна економіка просто схлопнеться.

"Ми вимагаємо негайно розпочати розробку антикризових заходів, включаючи підтримку промисловості та сільгоспвиробників. Відмовитися від ідей розпродажу землі та стратегічних підприємств. Зупинити експерименти, що знищують українську медицину. Терміново створити міжвідомчу робочу групу для боротьби з фінансово-економічною кризою", – підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Юрій Бойко також закликав активізувати зусилля з врегулювання конфлікту на Донбасі, адже мир – це найголовніше, що потрібно нашій країні.

"Сьогодні Україні життєво необхідний мир. Потрібно виконати Мінські угоди, зняти блокаду з Донбасу і об'єднати країну. Це дасть імпульс розвитку економіки і допоможе промисловості. Скорочення воєнних витрат дасть кошти для допомоги населенню та підтримки виробників. Всім вже зрозуміло, що війна, кредитна кабала і знищення соціальної держави – це "рецепт національної катастрофи", а не шлях виходу з кризи", – резюмував опозиційний політик.

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