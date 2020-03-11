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11 березня 2020, середа, 12:58 10
Прес-центр 2020-03-11T13:45:40+02:00
Українські Новини
Попри карантин, прес-центр "Українських Новин" продовжує працювати в звичайному режимі

Попри карантин, прес-центр "Українських Новин" продовжує працювати в звичайному режимі

Алина Заика

Шановні передплатники!

Хочемо вас поінформувати, що в період введення в Києві обмежень щодо проведення масових заходів ми маємо намір продовжувати проводити події в нашому прес-центрі.

І пропонуємо нашим клієнтам спеціальні ціни на цей період.

Агентство продовжує надавати всі надані раніше послуги в повному обсязі і звичайному режимі.

У разі будь-яких змін, ми проінформуємо вас додатково в найкоротші терміни. Бережіть себе і своїх близьких.

З повагою, головний редактор інформаційного агентства Українські Новини Дмитро Кузьмін

 

З питань роботи прес-центру Ви завжди можете зв'язатися з керівником прес-центру Аліною. Тел. (050) 412-48-61

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