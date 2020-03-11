Конфедерація незалежних профспілок вимагає звільнення глави Держпраці Дегнери

Конфедерація незалежних профспілок (КНП) Донецької області вимагає у Кабінету Міністрів в термін до 17 березня 2020 року розірвати трудовий договір з главою Державної служби України з питань праці Ігорем Дегнерою, повідомляє портал kp.ua.

Відповідну вимогу вони направили 3 березня главі Кабміну і міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. На думку КНП Донеччини, підставою для розірвання трудового договору є неодноразові грубі порушення Ігорем Дегнерою Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавства про працю, права на державну службу.

Йдеться про незаконні дії Ігоря Дегнери, який своїм наказом звільнив з посади глави ГУ Держпраці Донеччини Олександра Попова і в порушення закону поновив на цій посаді раніше звільнену Анну Зуб. При цьому Ігор Дегнера проігнорував численні листи та доповідні від його підлеглих, звернення КНП Донецької області і Незалежної профспілки гірників України, а також лист трудового колективу ГУ Держпраці Донецької області, в яких вказувалося на те, що подібні дії порушують чинне законодавство України.

Ні звільнення Попова, ні призначення Зуб не було погоджено в Мінекономіки (порушення п. 11 Положення про державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №96 від 11.02.2015). Крім того, новий глава Держпраці в Донецькій області Попов був звільнений без узгодження з профспілками, членом яких він є. До того ж, Дегнера звільнив Попова, коли той був тимчасово непрацездатний (порушення ч.3 ст.40 КЗпП). При цьому, Попову не запропонували рівнозначної або іншої посади в тому ж закладі, що є грубим порушенням ч. 2 ст. 40, ч. 3 ст. 49-2 Кодексу законів про працю з боку Ігоря Дегнери.

З огляду на явну корупційну складову цієї справи, діяльністю Ігоря Дегнери повинні зацікавитися не тільки в Кабінеті Міністрів, а й в Національному агентстві з питань запобігання корупції, САП і НАБУ.