підписатися на розсилку
25 25.84
27.85 29.33
˟
  • Новини
  • Політика
  • "Промінвестбанк" - давно не банк, а мішок з проблемними боргами. Він стоїть мінус, навіть не нуль, - Охріменко
11 березня 2020, середа, 11:34 386
Політика 2020-03-11T12:57:52+02:00
Українські Новини
"Промінвестбанк" - давно не банк, а мішок з проблемними боргами. Він стоїть мінус, навіть не нуль, - Охріменко

"Промінвестбанк" - давно не банк, а мішок з проблемними боргами. Він стоїть мінус, навіть не нуль, - Охріменко

Анна Рудык
Олександр Охріменко. Фото: golos.ua
Олександр Охріменко. Фото: golos.ua

Реальна вартість "Промінвестбанку" сьогодні не 10 млн доларів, а мінус пару десятків мільйонів. Так сьогодні на своїй сторінці у Facebook економічний експерт Олександр Охріменко прокоментував інформацію про угоду з продажу "Промінвестбанку".

Експерт нагадав, що "Промінвестбанк" планував здати ліцензію раніше, але, припускає він, не зробили цього, щоб не зірвати аукціон. "Але відмова від ліцензії, як мені здається, це питання часу", - вважає він.

"Сьогодні ПІБ – це великий мішок з боргами. Причому борги перед банком майже всі проблемні, а борги банку – майже всі недисконтирувані. Реальна вартість банку – не 10 млн., навіть не 0, а мінус пару десятків мільйонів. Так що, покупець ПІБа – або ідіот, або точно знає як збирати борги і як домовлятися (читай – професійні колектори). У світі великого бізнесу другий варіант набагато більш імовірний", - сказав Охріменко.

Нагадаємо, за інформацією ПФТС 4 березня на аукціоні було продано 99,77% акцій "Промінвестбанку", однак інформація про учасників торгів і покупців акцій не розкривалася. Пізніше в ЗМІ з'явилася заява російського банку ВЕБ, що продаж є порушенням норм міжнародного права, а банк має намір оскаржити продаж в іноземному суді. У Мін'юсті вже прокоментували загрози російського банку, там вказують, що операція пройшла в рамках українського законодавства.

Більше новин про:

Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус
У Чернівецькій області ще 11 осіб перевіряють на коронавірус
Новини
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
В Японії заговорили про перенесення Олімпійських ігор через коронавірус 13:09
Кабмін призначив нового тимчасового главу Міненерго 12:58
В Україні можуть обмежити роботу прикордонних пропускних пунктів через коронавірус 12:53
На Сумщині вже 15 тисяч споживачів контролюють використання газу через Viber-бот 12:36 Прес-реліз
більше новин
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Від коронавірусу по всьому світу вилікувались більше 62 тис. осіб 13:54
Інтерв’ю Зеленського в The Guardian демонструє моральну потворність влади, – Білецький 17:11
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
"Укрлендфармінг" вимагає вибачень від директора НАБУ Ситника перед 27 тисячами працівників компанії за брехню 10:19
Пташник змінила 4 партії і закликала Порошенка не йти на другий термін, - Філіндаш про політичних перевертнів 11:43
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня 08:40 Карта
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ 21:25
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
Суд зобов'язав СБУ відновити люстрованого радника і виплатити йому 2,5 млн гривень 20:30
більше новин
Безкарно стріляти по ВСУ не вийде. Військові будуть відповідати, - Зеленський
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok