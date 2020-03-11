"Промінвестбанк" - давно не банк, а мішок з проблемними боргами. Він стоїть мінус, навіть не нуль, - Охріменко

Реальна вартість "Промінвестбанку" сьогодні не 10 млн доларів, а мінус пару десятків мільйонів. Так сьогодні на своїй сторінці у Facebook економічний експерт Олександр Охріменко прокоментував інформацію про угоду з продажу "Промінвестбанку".

Експерт нагадав, що "Промінвестбанк" планував здати ліцензію раніше, але, припускає він, не зробили цього, щоб не зірвати аукціон. "Але відмова від ліцензії, як мені здається, це питання часу", - вважає він.

"Сьогодні ПІБ – це великий мішок з боргами. Причому борги перед банком майже всі проблемні, а борги банку – майже всі недисконтирувані. Реальна вартість банку – не 10 млн., навіть не 0, а мінус пару десятків мільйонів. Так що, покупець ПІБа – або ідіот, або точно знає як збирати борги і як домовлятися (читай – професійні колектори). У світі великого бізнесу другий варіант набагато більш імовірний", - сказав Охріменко.

Нагадаємо, за інформацією ПФТС 4 березня на аукціоні було продано 99,77% акцій "Промінвестбанку", однак інформація про учасників торгів і покупців акцій не розкривалася. Пізніше в ЗМІ з'явилася заява російського банку ВЕБ, що продаж є порушенням норм міжнародного права, а банк має намір оскаржити продаж в іноземному суді. У Мін'юсті вже прокоментували загрози російського банку, там вказують, що операція пройшла в рамках українського законодавства.