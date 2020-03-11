На Київщині пенсіонерку позбавили землі і змусили охороняти могилу сина, — ЗМІ

Зінаїда Кондратенко опинилася в ситуації, коли земельну ділянку, яку вона отримала у спадок від сина, було переоформлено після його смерті. Про це повідомляє "Главком".

Жінка розповіла, що у 2006-му її син Євген Кондратенко став єдиним власником фермерського господарства "Гранд", яке за рік до того придбало земельну ділянку площею 18,55 га. Земля розташована у Бориспільському районі (Київська область). Але згодом Євген Кондратенко помер, і єдиним спадкоємцем фермерського господарства стала мати.



У лютому 2018 року Зінаїда Кондратенко під час переоформлення документів випадково дізналася, що право власності на земельну ділянку у фермерського господарства її сина "Гранд" придбала невідома їй столична компанія ТОВ "Фермерська компанія "Гранд КМ". Виявилося, що місяць тому ця фірма "уклала договір" купівлі-продажу ділянки з померлим більше року тому Євгеном Кондратенком.

Зінаїда Кондратенко звернулася до Мінюсту та суду, в результаті записи нотаріуса про зміну власника земель ділянки були скасовані, договір купівлі-продажу землі визнано недійсним.





Однак нові власники не зупинилися, і зараз намагаються доводити, що Євген Кондратенко насправді не помер. Тож пенсіонерка боїться, що зловмисники підуть на викрадення із труни тіла Євгена Кондратенка, аби не дати змоги пенсіонерці довести, що вона справді поховала сина. Жінка була змушена поставити біля могили охоронця і за кожне нічне чергування платити йому по 300 грн.