До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта

У В2В jewelry стверджують, що компанія змінює суспільну свідомість і таку модель повернення кешбеку може застосувати будь-яка ювелірна компанія. Про це заявив керівник та засновник компанії Микола Гонта в інтерв'ю "Газеті по-українськи", передає РБК-Україна.

"Ми перевернули свою свідомість і приняли позицію, що клієнта - споживача, покупця - потрібно поважати й заохочувати. Розробили план підтримки. Абревіатура В2В - це "бізнес для бізнесу". Ювелірна продукція, будемо відверті, не є продуктом життєвої необхідності й відповідно має невисокий рівень попиту. Цей фактор впливає на ціноутворення ювелірних виробів. Таку модель, як у нас, могла використовувати будь-яка інша ювелірна компанія. Це реальний механізм без збитків для бізнесу", - говорить Гонта.

За його словами, в компанії була розроблена спеціальна система нарахувань і виплат, яка залежить від придбаного виробу або подарункового сертифіката на купівлю ювелірних виробів.

"Наприклад, ви купуєте перстень із золота ­585-ї проби або срібний браслет ­925-ї проби. А протягом року отримуєте повернення витрачених коштів, та ще й з плюсом. Чим більша сума покупки, тим вищий цей плюс. Щотижнева прибутковість - від 2 до 3,5%. На бирці наших ювелірних виробів - дві суми. Перша - це ціна, а друга - сума бонусів, які протягом року буде нараховано на банківську карту. Якщо купуєте сертифікат, то протягом року, отримуєте бонуси на банківську картку - 52 платежі. А через рік отоварюєте сертифікат у мережі наших ювелірних магазинів. Загалом, це можна зробити в будь-який момент, але після цього бонуси перестають накопичуватися. Це не акції та не облігації. Подарунковий сертифікат ви можете обміняти на вподобаний виріб", - додає Гонта.

Бізнесмен зазначає, що компанія таким чином не порушує закон, а просто відходить від класичної моделі ювелірного ринку - "ціноутворення і взаємодії з покупцями".

"2019-го ми відкрилися в кожному обласному центрі України, а 2020-го плануємо магазини й в кожному райцентрі", - резюмує власник компанії.