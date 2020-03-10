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10 березня 2020, вівторок, 18:56 138
Верховна Рада і партії 2020-03-10T19:02:27+02:00
Українські Новини
Світ на порозі глобальної кризи, до якої Україна абсолютно не готова, – Білецький

Світ на порозі глобальної кризи, до якої Україна абсолютно не готова, – Білецький

Сергій Паламаренко
Андрій Білецький, Нацкорпус
Андрій Білецький. Фото: прес-служба
Андрій Білецький. Фото: прес-служба

Україна не готова до глобальної кризи, на порозі якої опинився світ. Для виживання нам потрібні боєздатна армія, змога вчасно реагувати на епідемії, міцна економіка. Але зараз ми залежимо від усіх, і тому падіння цін на нафту вдарить по Україні з подвійною силою.

Про це голова політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький написав у своєму блозі для інтернет-видання "Українська правда".

За словами політика, нинішнє падіння цін на нафту стало потужним ударом для Російської Федерації (РФ): російський рубль прискорив падіння, акції "Газпрому" впали на 24,82%, "Роснафти" – на 23,54%, цінні папери “Сбербанку” та ВТБ подешевшали на 25%.

Але водночас Білецький пише про негативні наслідки для України – з точки зору економіки і загострення ситуації на Донбасі.

"Якщо говорити про удар по економіці Росії – то ось вони, справжні санкції. Але Україна має розуміти, що Росія звикла перекривати економічні проблеми "переможними" війнами. Найкраща підготовка – негайні заходи для посилення фронту. Точно не "розведення військ". Україна має розуміти, що економічні хитання, які підігріваються військовими конфліктами й спалахами вірусу, вдарять по нашій державі із подвійною силою. Якщо світові гравці на ринку так чи інакше залежать один від одного, то ми залежимо від усіх", - заявив Білецький.

Політик вважає, що зараз світ опинився на порозі глобальної кризи, до якої Україна абсолютно не готова, адже економічно залежить від "західних партнерів". За словами Білецького, для України існує два виходи із даної ситуації – потонути в кредитах, залишаючись слабкою "банановою республікою", або змінити владу і підходи до розвитку державної економіки.

"Світ опинився на межі світової кризи. І не лише економічної. Геополітична напруга останніх місяців штовхає людство до глобальних викликів. Місце в новій історичній добі буде належати лише сильним! Головна перепона для України зайняти гідне місце у світі – залежність. Від заходу, від РФ, від кредитів, від іноземних грошей. Ми не зможемо вижити в умовах кризи, тонучи в кредитах, з розваленою промисловістю, не виробляючи нічого і, як бананова республіка, торгуючи сировиною. У залежність нас заганяла кожна влада. Сьогоднішня – так само. Тож щоб позбутись залежності, треба спочатку позбутись головного її фактору – клоунської влади, що живе на гроші західних спонсорів. Світова криза – ідеальний для цього момент" - зазначив Білецький.

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