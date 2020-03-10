підписатися на розсилку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Може позбавити Україну шансів на компенсації від РФ: у ЗМІ розповіли про наслідки угоди з "Промінвестбанком"
10 березня 2020, вівторок, 18:12 267
Економіка 2020-03-10T19:30:02+02:00
Українські Новини
Може позбавити Україну шансів на компенсації від РФ: у ЗМІ розповіли про наслідки угоди з "Промінвестбанком"

Може позбавити Україну шансів на компенсації від РФ: у ЗМІ розповіли про наслідки угоди з "Промінвестбанком"

Ольга Фандорина
Росія, компенсація, Промінвестбанк, Група Приват
Промінвестбанк. Фото: Бізнес Цензор
Промінвестбанк. Фото: Бізнес Цензор

Факт порушення Україною заборони Стокгольмського арбітражу на перепродаж акцій "Промінвестбанку" може позбавити країну можливості відстоювати права в цьому суді протягом 10-15 років, передає "Апостроф".

Подія сталася 5 березня 2020 року, коли на українській біржі ПФТС було продано пакет акцій "Промінвестбанку", який раніше в українських судах відібрали у російського "Внешэкономбанка" структури групи "Приват" Ігоря Коломойського. При цьому проти продажу пакета акцій банку була позиція Стокгольмського арбітражу, який за заявою "Зовнішекономбанку" наклав заборону на рух акцій спірного активу.

"Якщо ви хочете йти в Стокгольм і говорити, що Росія вам повинна за війну, убитих людей, вкрадене майно, газ, нафту, то ви перед цим не можете растаптывать рішення цього суду. Що тут складного? Поставивши себе поза впливу одного з найбільш шанованих судів світу — Стокгольмського арбітражу, ви і в інших міжнародних судах стаєте ізгоєм, у якого навіть не будуть брати документи. Такі речі псують репутацію на півтора десятиліття, а то й більше", — розповів адвокат однієї з міжнародний адвокатських компаній, що працював на групу "Приват", а тому не побажав назвати своє ім'я.

Так само проти продажу спірного активу всупереч судовій забороні різко виступили в Національному банку України. При цьому Нацбанк і антимонопольний комітет України мають можливості блокувати подібні угоди навіть після факту торгів, якщо побачать в них порушення законодавства, національних інтересів чи правил чесної конкуренції.

Отже, є всі підстави очікувати, що угода повністю не відбудеться через позиції НБУ або АМКУ.

Нагадаємо, в лютому-березні 2014 року Російська Федерація провела збройне захоплення і анексію Криму та частини Донбасу. Після чого компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова почали добиватися компенсацій у судах від РФ за втрачені активи. За підсумком численних судових зусиль українські суди віддали українська філія російського державного банку ВЕБ близької до групи "Приват" компанії. Після чого 5 березня 2020 року Промінвестбанк і був проданий сторонньому покупцеві всупереч забороні на рух його акцій з боку Стокгольмського арбітражу.

Загальні ж втрати і можливі компенсації від війни Росії проти України оцінюються в десятки мільярдів доларів.

Більше новин про: Росія компенсація Промінвестбанк Група Приват

НБУ продав $250 млн на міжбанку у вівторок для згладжування надмірних коливань курсу
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень
Новини
Жінки залишилися задоволені, - група "Степ" про скандальний виступ в Херсонській ОДА 19:00
Світ на порозі глобальної кризи, до якої Україна абсолютно не готова, – Білецький 18:56
Депутат Волошин вирішив самоізолюватися після контакту з хворим коронавірусом французьким депутатом 18:44
Група "Степ" критикує херсонського губернатора за звільнення працівників ОДА з-за їх виступи 18:19
Може позбавити Україну шансів на компенсації від РФ: у ЗМІ розповіли про наслідки угоди з "Промінвестбанком" 18:12
більше новин
Такої ціни давно не було: через коронавірус тури з України подешевшали 07:00
Епідемія коронавірусу: МЗС опублікував рекомендації для українців за кордоном 12:00
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
"Слуга народу" шукає заміну Авакову, - депутат 12:50
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Від коронавірусу по всьому світу вилікувались більше 62 тис. осіб 13:54
більше новин
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені 08:16
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ 21:25
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня 08:40 Карта
більше новин
У МОЗ розповіли, коли і за якою ціною українці зможуть придбати експрес-тести на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok