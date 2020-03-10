Може позбавити Україну шансів на компенсації від РФ: у ЗМІ розповіли про наслідки угоди з "Промінвестбанком"

Факт порушення Україною заборони Стокгольмського арбітражу на перепродаж акцій "Промінвестбанку" може позбавити країну можливості відстоювати права в цьому суді протягом 10-15 років, передає "Апостроф".

Подія сталася 5 березня 2020 року, коли на українській біржі ПФТС було продано пакет акцій "Промінвестбанку", який раніше в українських судах відібрали у російського "Внешэкономбанка" структури групи "Приват" Ігоря Коломойського. При цьому проти продажу пакета акцій банку була позиція Стокгольмського арбітражу, який за заявою "Зовнішекономбанку" наклав заборону на рух акцій спірного активу.

"Якщо ви хочете йти в Стокгольм і говорити, що Росія вам повинна за війну, убитих людей, вкрадене майно, газ, нафту, то ви перед цим не можете растаптывать рішення цього суду. Що тут складного? Поставивши себе поза впливу одного з найбільш шанованих судів світу — Стокгольмського арбітражу, ви і в інших міжнародних судах стаєте ізгоєм, у якого навіть не будуть брати документи. Такі речі псують репутацію на півтора десятиліття, а то й більше", — розповів адвокат однієї з міжнародний адвокатських компаній, що працював на групу "Приват", а тому не побажав назвати своє ім'я.

Так само проти продажу спірного активу всупереч судовій забороні різко виступили в Національному банку України. При цьому Нацбанк і антимонопольний комітет України мають можливості блокувати подібні угоди навіть після факту торгів, якщо побачать в них порушення законодавства, національних інтересів чи правил чесної конкуренції.

Отже, є всі підстави очікувати, що угода повністю не відбудеться через позиції НБУ або АМКУ.

Нагадаємо, в лютому-березні 2014 року Російська Федерація провела збройне захоплення і анексію Криму та частини Донбасу. Після чого компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова почали добиватися компенсацій у судах від РФ за втрачені активи. За підсумком численних судових зусиль українські суди віддали українська філія російського державного банку ВЕБ близької до групи "Приват" компанії. Після чого 5 березня 2020 року Промінвестбанк і був проданий сторонньому покупцеві всупереч забороні на рух його акцій з боку Стокгольмського арбітражу.

Загальні ж втрати і можливі компенсації від війни Росії проти України оцінюються в десятки мільярдів доларів.