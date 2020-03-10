Жінка померла від грипу в Рівному

51-річна жінка померла від грипу 8 березня в Рівному.

Про це Українським Новинам 10 березня повідомив Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.

Жінка перебувала на лікуванні в Рівненській міській лікарні з 2 березня, захворіла 27 лютого.

Вона була мешканкою Костопільського району.

Аналізи підтвердили наявність у жінки вірусу грипу А.

Даний випадок смерті від грипу є п'ятим в області в 2020 році.

У деяких районах області станом на 10 березня епідпоріг перевищено на 20-40%.

Як повідомляли Українські Новини, хлопчик помер від ускладнень грипу в Днипре.