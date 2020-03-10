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10 березня 2020, вівторок, 17:40 16
Суспільство 2020-03-10T18:05:58+02:00
Українські Новини
Жінка померла від грипу в Рівному

Жінка померла від грипу в Рівному

Василь Трухан
Грип, смерть від грипу, вірус грипу

51-річна жінка померла від грипу 8 березня в Рівному.

Про це Українським Новинам 10 березня повідомив Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.

Жінка перебувала на лікуванні в Рівненській міській лікарні з 2 березня, захворіла 27 лютого.

Вона була мешканкою Костопільського району.

Аналізи підтвердили наявність у жінки вірусу грипу А.

Даний випадок смерті від грипу є п'ятим в області в 2020 році.

У деяких районах області станом на 10 березня епідпоріг перевищено на 20-40%.

Як повідомляли Українські Новини, хлопчик помер від ускладнень грипу в Днипре.

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