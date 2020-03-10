Жінка померла від грипу в Рівному

51-річна жінка померла від грипу 8 березня в Рівному. Про це Українським Новинам 10 березня повідомив Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я. Жінка перебувала на лікуванні в Рівненській міській лікарні з 2 березня, захворіла 27 лютого. Вона була мешканкою Костопільського району. Аналізи підтвердили наявність у жінки вірусу грипу А. Даний випадок смерті від грипу є п'ятим в області в 2020 році. У деяких районах області станом на 10 березня епідпоріг перевищено на 20-40%. Як повідомляли Українські Новини, хлопчик помер від ускладнень грипу в Днипре.