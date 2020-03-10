Лікар "Рудольфінерхауз" виключив отруєння Шокіна у природний спосіб

Лікар колишнього генерального прокурора України Микола Корпан, професор-хірург австрійської клініки "Рудольфінерхаус" заявив, що в крові Віктора Шокіна вміст ртуті було майже в 5 разів більше норми.

Про це лікар повідомив в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, коли Шокін звернувся в клініку "Рудольфінерхаус", то рівень ртуті в його крові був значно вище норми.

"Коли Віктор Шокін звернувся до нас, то рівень ртуті був 9,7 одиниць в його крові. А допустима доза – нуль і максимально верхня границя – два. Тобто у п’ять, майже у п’ять разів перевищував допустимий рівень ртуті у крові. 9,7 – це смертельна доза", – зазначив Корпан.

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Він також зазначив, що після початку інтенсивного лікування пішло зниження рівня ртуті в крові, проте він все одно залишається високим.

"Останній зафіксований рівень ртуті у крові Шокіна наближається до верхньої границі норми, але все-таки він перевищує її в два рази, незважаючи на те, що проводиться інтенсивна терапія", – заявив Корпан.

Також лікар Віктора Шокіна розповів про три серцеві напади колишнього генпрокурора, що стали наслідками отруєння.

"Шокін пережив три серцевих напади. На першому етапі ми констатуємо, що перший напад був нанесений по серцевому м’язу. Пізніше інтоксикація продовжувалась і організм чинив опір, але в той же час, серцевий м’яз не витримав і другого нападу, тому була зупинка серця і вдруге. І втретє, коли почала розвиватись недостатність життєво важливих органів, таких як печінка і нирки – це був третій серцевий напад", – сказав лікар.

Корпан переконаний, що таку дозу ртуті було неможливо отримати через їжу або іншим природним шляхом.

"У побуті людина не може отримати такої дози. Якщо вона там, не знаю, кілограмами кожного дня їла який-небудь продукт, що містить ртуть. Скажімо щуку вона їла, по 20 кг, то рівень ртуті можна було б підняти в два, три рази. Але не більше. Можливо, в декількох місцях були поставлені такі дози ртуті, проходило випаровування, він заходив, вдихав, цього не помічав, знову приходив, знову вдихав і так далі. І пізніше, ця доза дійшла до такого рівня, що почала давати свій результат", – зазначив Корпан.

Як повідомлялося, 10 вересня 2019 року колишній генпрокурор Шокін втратив свідомість на вулиці під час поїздки в Грецію. Пізніше, у Віденській клініці "Рудольфіннерхаус", де він проходив лікування, було встановлено, що Шокіна отруїли ртуттю.

В кінці січня 2020 року адвокат Президента США Трампа Рудольф Джуліані анонсував публікацію доказів, які повинні підтвердити інший замах на колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, що стався 2 листопада 2015 року.