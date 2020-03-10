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10 березня 2020, вівторок, 16:10 15
Суспільство 2020-03-10T17:00:02+02:00
Українські Новини
Львів знизив тарифи на опалення на 31% за лютий

Львів знизив тарифи на опалення на 31% за лютий

Василь Трухан
опалення

Виконавчий комітет Львівської міської ради знизив тарифи на опалення на 31% за лютий. Про це йдеться в рішенні виконкому від 10 березня передають Українські Новини.

Виконком знизив тариф на централізоване гаряче водопостачання також на 31%.

За словами заступника мера Львова Ірини Маруняк, рішення прийнято з урахуванням падіння цін на газ в середньому на 37%.

В результаті зниження нарахування мешканці Львова заплатять за січень на 300-600 гривень менше, ніж очікувалося.

Населення Львова становить 735 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, Виконавчий комітет Львівської міської ради знизив тарифи на опалення на 22% за січень.

27 грудня 2019 року прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що підприємства теплопостачання вже почали перерахунок плати за опалення.

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