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10 березня 2020, вівторок, 14:29 152 Фото
Вибори 2020-03-10T15:15:02+02:00
Українські Новини
Працівники Панютинського вагоноремонтного заводу вигнали представників партії Порошенко із зустрічі з виборцям

Працівники Панютинського вагоноремонтного заводу вигнали представників партії Порошенко із зустрічі з виборцями

Ірина Дорофейчук
Юлія Світлична, Європейська солідарність, Панютинський вагоноремонтний завод, Виборчий округ №179
Зустріч з кандидатом в депутати. Фото: kharkov.dozor.ua
Зустріч з кандидатом в депутати. Фото: kharkov.dozor.ua

Працівники Панютінського вагоноремонтного заводу вигнали представників партії "Європейська солідарність", які намагалися зірвати зустріч кандидата в депутати по округу №179 Юлії Світличної з колективом.

Про це з місця подій повідомив кореспондент інтернет-видання "Східний дозор".

Видання зазначило, що в Харківській області 10 березня був зафіксований факт грубого порушення виборчого законодавства.

"Як повідомляє з місця подій кореспондент "Східного дозору", представники партії "Європейська солідарність" намагалися зірвати зустріч кандидата в депутати по 179 округу Юлії Світличної з колективом Панютинського вагоноремонтного заводу. У відповідь на це колектив заводу проголосував за те, щоб провокатори покинули зал, після чого працівники видворили їх з території Панютинського ВРЗ", – написав "Східний дозор".

На фотографіях, що опцблікувало видання, видно, як одна з представників "Євросолідарності" показує середній палець оточуючим.

Пізніше на відео вона зазначила, що є журналісткою, але показати посвідчення відмовилася.

Як повідомив "Східний дозор", на фото Наталя Єфименко, яка публікувала спільні фото з кандидатом від "Європейської солідарності" окрузі №179 Вікторією Пташник.

Відзначимо, що з початку виборчої кампанії спостерігачі фіксують порушення виборчого законодавства в окрузі №179, в тому числі реєстрація кандидатів-клонів та розповсюдження друкованої агітації, яка очорняти одного з кандидатів.

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