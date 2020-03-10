Працівники Панютинського вагоноремонтного заводу вигнали представників партії Порошенко із зустрічі з виборцями

Зустріч з кандидатом в депутати. Фото: kharkov.dozor.ua

Зустріч з кандидатом в депутати. Фото: kharkov.dozor.ua

Працівники Панютінського вагоноремонтного заводу вигнали представників партії "Європейська солідарність", які намагалися зірвати зустріч кандидата в депутати по округу №179 Юлії Світличної з колективом.

Про це з місця подій повідомив кореспондент інтернет-видання "Східний дозор".

Видання зазначило, що в Харківській області 10 березня був зафіксований факт грубого порушення виборчого законодавства.

"Як повідомляє з місця подій кореспондент "Східного дозору", представники партії "Європейська солідарність" намагалися зірвати зустріч кандидата в депутати по 179 округу Юлії Світличної з колективом Панютинського вагоноремонтного заводу. У відповідь на це колектив заводу проголосував за те, щоб провокатори покинули зал, після чого працівники видворили їх з території Панютинського ВРЗ", – написав "Східний дозор".

На фотографіях, що опцблікувало видання, видно, як одна з представників "Євросолідарності" показує середній палець оточуючим.

Пізніше на відео вона зазначила, що є журналісткою, але показати посвідчення відмовилася.

https://www.facebook.com/Dozor.Kharkov/videos/2740912186017462/" width="580" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true">

Як повідомив "Східний дозор", на фото Наталя Єфименко, яка публікувала спільні фото з кандидатом від "Європейської солідарності" окрузі №179 Вікторією Пташник.

Відзначимо, що з початку виборчої кампанії спостерігачі фіксують порушення виборчого законодавства в окрузі №179, в тому числі реєстрація кандидатів-клонів та розповсюдження друкованої агітації, яка очорняти одного з кандидатів.