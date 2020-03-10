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10 березня 2020, вівторок, 12:59 368
Економіка 2020-03-10T14:15:02+02:00
Українські Новини
"Дарниця" розробляє 62 нових препарати

"Дарниця" розробляє 62 нових препарати

Ірина Дорофейчук
ліки, Фармацевтична фірма
Фармацевтика Фото: Дарниця
Фармацевтика Фото: Дарниця

Фармацевтична компанія "Дарниця" розробляє 62 нових лікарських засоби у 116 дозуваннях і типи упаковок, які планує зареєструвати в Україні до 2023 року.

Як повідомляє компанія, вони є результатом як власної розробки "Дарниці", так і кооперації з міжнародними компаніями.

"Дарниця" нагадує, що на дослідження і розробку нових продуктів компанія щорічно направляє 10% свого валового доходу. "Дарниця" прагне стати лідером у комплексних генериках, для чого готова співпрацювати зі світовими гравцями фармацевтичного ринку.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%. Бенефіціари "Дарниці" – сім'я Загорій.

В 2019 році "Дарниця" провела ребрендинг і оновила дизайн упаковки безрецептурних лікарських засобів. Зміни відображають нові стратегічні цілі компанії, серед яких – діджиталізація, лідерство в складних генеричних препаратах та створення міжнародного фармацевтичного бренду.

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