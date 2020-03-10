підписатися на розсилку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
10 березня 2020, вівторок, 12:11 20 Документ
Суспільство 2020-03-10T14:00:03+02:00
Українські Новини
"Наші котики" за перший місяць прокату "відбили" 1/5 витрат на своє виробництво

"Наші котики" за перший місяць прокату "відбили" 1/5 витрат на своє виробництво

Тетяна Зотова
Держкіно, Кіно, Кінофільми, Наші котики, Державна підтримка
Наші котики Фото: vesti
Наші котики Фото: vesti

Український комедійний фільм "Наші котики" режисера Володимира Тихого про пригоди у 2014 році бійців української армії під час Російсько-української війни на Сході України від початку його демонстрації в кінотеатрах України, в якості прокатних зборів, станом на 24 лютого, заробив понад 8,674 млн грн. Про таке йдеться у відповіді на інформаційний запит Українських Новин, яку редакція отримала з Державно агентства України з питань кіно.

Як поінформували з Держкіно, задекларована вартість виробництва стрічки "Наші котики", виробленої за державної підтримки та сприянням даного держоргану, склала понад 42 млн. грн. А розмір державної підтримки на виробництво цього фільму становив 980 тис. грн. Загалом же (станом на 24 лютого 2020) цей фільм переглянули майже 100 тис глядачів. В прокат стрічка вийшла в останні дні січня.

У відповіді на ще один запит Українських Новин в Держкіно України поінформували, що протягом 2019 року від прокату кінострічок, на які виділялася державна фінансова підтримка, в бюджет було повернуто понад 23,6 млн грн. Загалом же за минулий рік держава профінансувала створення кінофільмів українського виробництва на загальну суму близько 508 млн грн.

Більше новин про: Держкіно Кіно Кінофільми Наші котики Державна підтримка

Кінопрем'єри тижня: що подивитися у кінці січня...
У Бородянського мають наміри давати додаткові бали...
Вийшов трейлер фільму "Блідий кінь" за Агатою Кріс...
На сході України вперше пройде фестиваль європейсь...
Міжбанк відкрився обвалом гривні
Чорний понеділок: фондові ринки рекордно обвалилися вперше з 2008 року
Новини
Відверті танці в Херсонській ОДА. Причетних посадових осіб звільнили 14:19
Киян просять повідомляти в контакт-центр, що вони повернулися з країн, де є коронавірус 14:11
У Києві ніч на 10 березня стала найтеплішою за 140 років 14:01
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
У МОЗ розповіли, коли і за якою ціною українці зможуть придбати експрес-тести на коронавірус 13:23
більше новин
Такої ціни давно не було: через коронавірус тури з України подешевшали 07:00
Епідемія коронавірусу: МЗС опублікував рекомендації для українців за кордоном 12:00
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
"Слуга народу" шукає заміну Авакову, - депутат 12:50
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Від коронавірусу по всьому світу вилікувались більше 62 тис. осіб 13:54
більше новин
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені 08:16
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ 21:25
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня 08:40 Карта
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
більше новин
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok