"Наші котики" за перший місяць прокату "відбили" 1/5 витрат на своє виробництво

Український комедійний фільм "Наші котики" режисера Володимира Тихого про пригоди у 2014 році бійців української армії під час Російсько-української війни на Сході України від початку його демонстрації в кінотеатрах України, в якості прокатних зборів, станом на 24 лютого, заробив понад 8,674 млн грн. Про таке йдеться у відповіді на інформаційний запит Українських Новин, яку редакція отримала з Державно агентства України з питань кіно.

Як поінформували з Держкіно, задекларована вартість виробництва стрічки "Наші котики", виробленої за державної підтримки та сприянням даного держоргану, склала понад 42 млн. грн. А розмір державної підтримки на виробництво цього фільму становив 980 тис. грн. Загалом же (станом на 24 лютого 2020) цей фільм переглянули майже 100 тис глядачів. В прокат стрічка вийшла в останні дні січня.

У відповіді на ще один запит Українських Новин в Держкіно України поінформували, що протягом 2019 року від прокату кінострічок, на які виділялася державна фінансова підтримка, в бюджет було повернуто понад 23,6 млн грн. Загалом же за минулий рік держава профінансувала створення кінофільмів українського виробництва на загальну суму близько 508 млн грн.