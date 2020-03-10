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10 березня 2020, вівторок, 11:43 387
Верховна Рада і партії 2020-03-10T14:00:03+02:00
Українські Новини
Пташник змінила 4 партії і закликала Порошенка не йти на другий термін, - Філіндаш про політичних перевертнів

Пташник змінила 4 партії і закликала Порошенка не йти на другий термін, - Філіндаш про політичних перевертнів

Надежда Комендантова
демальянс, Євген Філіндаш
Євген Філіндаш. Фото: golos.ua
Євген Філіндаш. Фото: golos.ua

Кандидат у депутати по 179 округу від партії Порошенко Вікторія Пташник змінила 4 політсили за 6 років та закликала експрезидента не йти на другий термін. Про це написав політичний експерт Євген Філіндашу своєму пості на Фейсбук "Політичні перевертні у 179 окрузі: Пташник, що змінила 4 політсили та закликала Порошенко не йти на другий термін, балотується від його партії".

За його словами, одна з найбільш цікавих речей у нашій політиці – це частота, з якою українські політики змінюють свої прапори.

"Ну, і звичайно ж їх ситуативна принциповість :). Ось наприклад, зараз по 179 округу від "Європейської солідарності" йде відома екс-депутат Вікторія Пташник, що змінила за 6 років 4 партії", – зазначив Філіндаш.

Він нагадав, що свого часу Пташник була обрана співголовою партії "ДемАльянс".

"Це сталося на тому ж з’їзді, коли ця політична сила закликала колишнього президента Петра Порошенка не йти на другий термін.

Також, наголосив експерт, ексдепутат відзначилася і в лавах руху одного з найбільших критиків Порошенка– Михайла Саакашвілі.

"Пташник входила до складу координаційної ради"Руху за очищення". Ще можна згадати участь Пташник у партіях "Самопоміч" та "Голос", які неодноразово демонстрували негативне ставлення до Порошенка, з приводу та без приводу критикуючи дії колишнього президента і його політсили. Мабуть у партії Порошенко серйозний кадровий дефіцит, якщо для участі у виборах на стратегічно важливому окрузі не знайшлося нікого іншого", – написав Філіндаш.

Проте, підсумував експерт, вже зараз можна з упевненістю сказати, що висунення Пташник не допоможе "Європейській солідарності".

"Ані нинішня, ані колишня партії влади вже не сприймаються виборцями округу. У "Слузі народу" це вже зрозуміли та зняли кандидатуру свого представника на користь Юлії Світличної, яка має найбільшу підтримку виборців. Думаю, в "Європейської солідарності" ще є шанс уникнути ганебного розгрому, знявши кандидатуру Пташник з виборів", – вважає Філіндаш.

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