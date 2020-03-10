"Укрлендфармінг" вимагає вибачень від директора НАБУ Ситника перед 27 тисячами працівників компанії за брехню

Олег Бахматюк, власник групи компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард", у своїй заяві жорстко відповів директору НАБУ Артему Ситнику на його виступ в Верховній Раді, розповів про причини його майбутнього звільнення і закликав президента звільнити корупціонера.



Відповідь Олега Бахматюка на виступ Артема Ситника в Верховній Раді 4 березня була опублікована сьогодні на сайті групи компаній "Укрлендфармінг". Олег Бахматюк охарактеризував виступ, в якому Ситник назвав масові акції протесту проти його перебування на посаді директора НАБУ "проплаченими", недолугою спробою виправдань: "Пан Ситник в своєму виступі перед депутатами Верховної Ради, в тій недолугій спробі виправдань, яка мала би бути звітом керівника правоохоронного органу, однією з причин свого скорого звільнення назвав без жодних доказів, без рішення суду справу, якою він безпідставно переслідує нашу компанію вже більше чотирьох років. Та пан Ситник забув сказати одну річ: ця справа у змові з ним була незаконно порушена колишнім заступником генерального прокурора Каськом всупереч нормам закону, який він мав би захищати. Впевнений, він обов'язково за це понесе відповідальність, як і сам Ситник", - йдеться у заяві.



Бахматюк заявив, що ситуація є унікальною в своїй абсурдності: "Ми хочемо конструктивно вирішити питання з виплатою заборгованості державі, ми пропонуємо виплатити 8 млрд грн через механізми реструктуризації. Натомість нам чинять спротив в цьому. Ми пропонуємо гроші в бюджет - нас за це намагаються знищити і продати уламки компанії за копійки, як це роками робить Фонд гарантування вкладів. Прикриваючись державними інтересами, НАБУ, яке є одним з найбільших отримувачів бюджетних коштів серед силових органів, знищує одного з найбільших платників податків, прикриваючись сфабрикованими справами. Пан Ситник і його посіпаки є найбільшими державними шкідниками - і водночас країна на їх утримання витрачає величезні кошти".



Бахматюка обурило, що людей, які протестували проти свавілля директора НАБУ під Верховною Радою, Ситник перед депутатами назвав "проплаченими". "Це працівники нашого агрохолдингу, які вже втретє виходять на вулиці з протестами. Це люди праці, які в складних економічних умовах вийшли з вимогами зберегти робочі місця. Робочі місця в компанії, яка за останні три роки сплатила в бюджет держави 7,7 млрд податків, - заявляє Олег Бахматюк. - Всі ці пани Ситники, Рябошапки, Каськи - це споживачі бюджету, які натомість нічого не створюють, не приносять ніякої користі держави. І ось такий шкідник привселюдно ображає людей, які чесно працюють і відкрито відстоюють свої права".



Бахматюк прямо звертається до Ситника з вимогою публічно вибачитись перед 27 тисячами працівників компанії і їх сім'ями за публічні приниження і образи з трибуни Верховної Ради. "Покайтесь і припиніть нищити компанію з мотивів особистої помсти, припиніть призначати винних без суду. Вашою помстою зараз змушені займатись вже 40 детективів НАБУ - третина від усіх детективів бюро! Ви звинувачуєте мене у своїй відставці? Я буду гордий мати відношення до відставки людини, яка шкодить державі. Хоча у вашій відставці будете винні лише ви: через жадібність, корупцію і ту шкоду, яку ви приносите Україні".



Також Бахматюк від імені себе і працівників компанії закликав президента звільнити Ситника, визнаного судом корупціонером, як людину, що знищує велике і надзвичайно важливе для економіки України підприємство. "Звільніть Ситника, який не дає можливості гарантовано отримати 8 млрд грн нашій державі. Найгірше, якщо ви переконаєтесь в недолугості і шкідливості цих людей для країни вже тоді, коли наша компанія буде лежати в уламках. Ці люди нічого хорошого не принесли Україні. Ми ж хочемо принести державі 8 млрд грн, ми хочемо продовжувати платити державі багатомільярдні податки, ми хочемо зберегти робочі місця і створити нові. Ми просимо нас вислухати і завжди готові до конструктивного діалогу в інтересах держави", - пише Олег Бахматюк.



Олег Бахматюк - акціонер одного з найбільших агрохолдингів України, Групи компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард", які є одними з найбільших агровиробників і платників податків в Україні. Восени 2019 року НАБУ відкрило так звану справу Писарука-Бахматюка, яка стосується отримання рефінансування НБУ VAB Банком під час кризи в Україні в 2014 році. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення, висунуті НАБУ Бахматюку. Ситника звинувачують в особистій помсті Бахматюку за справу про корупцію - головним свідком в суді над директором НАБУ був радник сестри Бахматюка.