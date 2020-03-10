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10 березня 2020, вівторок, 09:29 25 Документ
ЗМІ 2020-03-10T11:30:03+02:00
Українські Новини
Закарпатська філія громадського мовника назвала "геноцидом журналістів" пропозицію працювати за 1600 грн в міс

Закарпатська філія громадського мовника назвала "геноцидом журналістів" пропозицію працювати за 1600 грн в місяць

Тетяна Зотова
Зарплата, НСЖУ, НСТУ, Національна спілка журналістів України, Сергій Томіленко, Суспільне телебачення і радіомовлення України
НСЖУ. Фото: Українське фото
НСЖУ. Фото: Українське фото

"Національна спілка журналістів України закликала правління Суспільного мовника розвивати регіональне мовлення, а не переводити співробітників регіональних філій на 0,25 ставки!". Про таке на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Він опублікував лист Закарпатських журналістів. Який надійшов до НСЖУ.

"Трудовий колектив Філії ПАТ НСТУ "Закарпатська РД", Комітет порятунку Суспільного Філії ПАТ НСТУ "Закарпатська РД" та Профспілковий комітет Філії ПАТ НСТУ "Закарпатська РД" обурений запропонованою альтернативою Правління НСТУ: переходом працівників, які не увійшли до нового штатного розпису на 0,25 ставки у зв’язку зі зміною умов праці.

Ці зміни стосуються саме творчих працівників колективу, які й формують та створюють контент регіонального мовлення. Адже за планом керівництва Суспільного, працівник, який залишиться на запропонованій мізерній ставці, працюватиме над наповненням контенту центрального київського каналу. Знову ж таки це призведе до суттєвого скорочення контенту в регіонах та унеможливлення всебічного висвітлення життя в регіонах.", - зазначається в листі, що надійшов до НСЖУ.

В документі зазначається, що оскільки оклади та премії центрального керівництва в десятки разів перевищують оклади та премії працівників у регіонах, вважаємо знущанням та моральним приниженням перехід на запропоновані умови праці – 0, 25 ставки (1480-1600 гривень на місяць).

"Вважаємо це геноцидом журналістів та творчих працівників регіональних філій, які бажають працювати, створювати якісний регіональний контент, так як центральний канал ніколи не зможе у повному обсязі висвітлити життя краю.

Нас підтримують жителі області та глядачі, громадські організації, і це дає нам впевненість та стимул відстоювати години мовлення у регіонах Суспільного з метою збільшення власного контенту, а не замовлення його у аутсорсі.", - йдеться в листі.

Журналісти наголошують, що якщо ж їхня позиція залишиться поза увагою, вони будуть відстоювати власні інтереси у судовому порядку, а також звертатися до всіх міжнародних інституцій та організацій, що покликані відстоювати та захищати права людини.

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