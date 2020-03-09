10.03.20 11:00 Прес-конференція: "Кооператив Оболонського району став черговою жертвою рейдерів"

10 березня 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Кооператив Оболонського району став черговою жертвою рейдерів".

Спiкери:

Тамарін Сергій , керівник київського осередку НацКорпусу;

, керівник київського осередку НацКорпусу; Стеценко Юрій, представник правління автокооперативу "Політ";

представник правління автокооперативу "Політ"; Остролуцька Юлія , представник правління автокооперативу "Політ";

, представник правління автокооперативу "Політ"; Дмитренко Володимир, представник правління автокооперативу "Політ".

Уже кілька місяців в Оболонському районі триває справжня війна між автовласниками, що входять до об'єднаного кооперативу з будівництва та експлуатації кооперативної автостоянки та рейдерами.

Лише після того, як 2 березня близько 100 місцевих мешканців за підтримки активістів Національного Корпусу випровадили невідомих осіб за межі автостоянки, її територія перейшла під контроль кооперативу. Втім, невідомі озброєні особи повернулись вночі з 2 на 3 березня й продовжують спроби захоплення автостоянки.

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