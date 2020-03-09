Інтерв’ю Зеленського для The Guardian – доказ моральної потворності цієї влади. У президента подвійні стандарти. Коли йдеться про українських бійців, він каже: вбивають, буває. А коли про "слуг народу", які обливають брудом ветеранів і Революцію гідності, то таких в Україні захищають Аваков разом із СБУ.

Про це лідер політичної партії "Національний Корпус" Андрій Білецький заявив на своєму Youtube-каналі.

"В інтерв’ю для видання The Guardian президент України каже: на Донбасі пострілюють, на жаль, помирають, буває. Так виглядає моральна потворність – як інтерв‘ю нашого президента. Йому начхати на людей, завдяки яким вдалося зберегти Україну", – сказав Білецький у своєму відеозверненні.

Політик також прокоментував нещодавній конфлікт між ветеранами добровольчого полку "Азов" і депутатом із фракції "Слуга народу" Максимом Бужанським.

Нагадаємо,Бужанський не встав під час вшанування пам’яті героїв Небесної сотні у Верховній Раді. Пізніше, ветерани закидали його яйцями. Одним з ветеранів, які хотіли поговорити з Бужанським, виявився Олександр Волков – боєць батальйону "Донбас" і добровольчого полку "Азов", що брав участь у боях під Іловайськом, потрапляв у полон.

"Коли йдеться про депутата із "Слуги народу" Максима Бужанського, який поливає брудом ветеранів, чхає на пам’ять людей, які загинули на Майдані, розповсюджує радянську риторику...Таких Зеленський захищає. Що сталося:

прийшли ветерани - декілька хлопців, які хотіли поставити Бужанському декілька запитань. У відповідь Зеленський підключив Авакова, СБУ, щоб встановити особи ветеранів, відкриті кримінальні справи. Але вони і так не ховаються", – завив Білецький.

Лідер Нацкорпусу додав, що такі подвійні стандарти демонструють потворність та аморальність чинної влади.

"Така моральна потворність – небезпечна для країни, бо вона заразна. Ветерани та патріоти докладатимуть усіх зусиль, щоб влада моральних потвор закінчилася швидше, ніж вона почалася", – сказав Андрій Білецький.