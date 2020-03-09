В Альпах зійшли лавини, загинули шестеро людей

В австрійських Альпах в результаті сходження лавини загинули шестеро людей. Про це повідомляє BBC.

Так, повідомляється, що загиблі були туристами, п'ять з них - громадянами Чехії. Серед них двоє чоловіків і три жінки. Вони загинули під лавиною в гірському регіоні Дахштайн, приблизно в 80 км на південний схід від Зальцбурга.

Ще один чоловік, 33-річний поліцейський, загинув у південній частині Карінтії, коли проходив навчання.

Голова провінційної гірничорятувальної служби Крістоф Преймсбергер поінформував, що перша лавина мала ширину від 150 до 200 метрів і завдовжки близько 400 метрів.

Тим часом прес-служба ДСНС попередила українців про високу сніголавинну небезпеку в Україні.

"За даними Укргідрометцентру, 9 березня в горах Івано-Франківської області збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні ДСНС за 9 березня.

Як повідомляли Українські Новини, дві людини загинули і двоє отримали поранення в результаті сходження лавини на горі Бен-Невіс в Шотландії.

Раніше в Івано-Франківської області зі схилу гори Брескул зійшли дві лавини.