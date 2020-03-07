Бойко похвалив Шмигаля: у новому уряді менше грантоїдів - це дає надію

Зростання промвиробництва, нові робочі місця, залучення інвестицій мають стати пріоритетами для нового уряду.

Про це Співголова фракції "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко заявив в ефірі телеканалу "Інтер" в п'ятницю, 6 березня, повідомляє пресслужба ОПЗЖ

"Ми розраховуємо, що у нового уряду буде поворот до реального сектору економіки, а не біганина за кредитами, по всьому світу, як це робив попередній Кабмін", - сказав Юрій Бойко.

Політик додав, що в цьому уряді менше "грантоїдів", які були повністю залежні від своїх хазяїв і це дає надію, що почнуть вирішуватися дійсно важливі для країни і людей проблеми.

"Ми розраховуємо, що уряд повернеться обличчям до промисловості. У січні промислове виробництво показало "мінус" 5,1%. Справжня катастрофа в енергетиці та житлово-комунальному господарстві: падіння на 11,8%. У важкому стані машинобудування - "мінус" 10,5%. У занепаді всі сегменти української промисловості. Потрібно вживати термінових заходів для підтримки вітчизняного товаровиробника. Знижувати податковий і адміністративний тиск на підприємців. Стимулювати зростання інвестицій для модернізації підприємств, створювати нові робочі місця, а не виставляти держпідприємства на продаж за безцінь", - підкреслив народний депутат.

Також співголова фракції опозиціонерів висловив надію, що буде відкликаний резонансний законопроєкт про землю.

"Цей законопроєкт викликав шквал критики. Перш за все, з боку фермерів і аграріїв. Ми сподіваємося, що він буде відкликаний і перероблений, з урахуванням національних інтересів, а не інтересів великих фінансових корпорацій, які замовили цей варіант закону, щоб скупити українську землю", - зазначив Юрій Бойко.

Крім того, за його словами, потрібно проводити таку бюджетну і податкову політику, яка сприятиме зростанню економіки, доходів і соціального захисту людей.

"Ми будемо виступати за те, щоб була розроблена нова економічна політика, яка дозволить розвивати реальний сектор, створить нові робочі місця і покращить добробут наших громадян", - підкреслив Юрій Бойко.